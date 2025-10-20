Advertisement

إقتصاد

غولدمان ساكس: ثورة الذكاء الاصطناعي ما زالت في بدايتها

Lebanon 24
20-10-2025 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1431699-638965642399066863.png
Doc-P-1431699-638965642399066863.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد بنك غولدمان ساكس في تقرير اقتصادي حديث أن العالم يعيش المراحل الأولى من "ثورة اقتصادية طويلة الأمد" يقودها الذكاء الاصطناعي، رغم التحذيرات المتزايدة من فقاعة مالية محتملة ناجمة عن اندفاع الشركات نحو هذه التقنية.
Advertisement

وأوضح التقرير أن الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي ما زال متواضعاً، إذ لا يتجاوز 1% من الناتج المحلي الأميركي، مقارنة بموجات تكنولوجية سابقة مثل السكك الحديدية والكهرباء والإنترنت التي تراوحت نسب استثماراتها بين 2% و5%.

ويتوقع البنك أن ترتفع الاستثمارات في هذا المجال إلى نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2025، مدفوعة بزيادة الإنتاجية واعتماد الشركات المتزايد على الحلول الذكية.

ويرى غولدمان ساكس أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يضيف حتى 20 تريليون دولار إلى الاقتصاد الأميركي خلال العقد المقبل، منها 8 تريليونات كدخل رأسمالي للشركات، متوقعاً ارتفاع إنتاجية العمل بنحو 15% مع انتشار التقنية في مختلف القطاعات.

لكن التقرير حذّر من أن الشركات الرائدة في الإنفاق اليوم قد لا تكون المستفيدة الأكبر مستقبلاً، إذ تُظهر التجارب التاريخية أن المستفيدين المتأخرين عادة ما يجنون المكاسب الأكبر مع انخفاض الأسعار وتحسن الكفاءة.

وفي ظل المنافسة الشرسة، أعلنت غوغل عن إطلاق نموذجها الجديد Gemini 2.5 القادر على التصفح التفاعلي، فيما كشفت علي بابا عن نموذج ضخم يضم تريليون معلمة في محاولة لمجاراة ChatGPT وGemini.

وأكد التقرير أن "المرحلة الحالية لا تزال مشجعة للاستثمار"، مشيراً إلى أن الاستقرار التدريجي في تكاليف العتاد والبنية التحتية سيمنح الشركات الصغيرة فرصاً أكبر للدخول في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.
 
(العربية)
مواضيع ذات صلة
سباق الذكاء الاصطناعي والمناخ: العالم على أعتاب ثورة غير مسبوقة
lebanon 24
20/10/2025 20:42:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ثورة بوجهين... أين لبنان من قوّة الذكاء الإصطناعي؟
lebanon 24
20/10/2025 20:42:16 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة من راشيا: التحول الرقمي وثورة الذكاء الاصطناعي لم يعودا خيارًا بل ضرورة
lebanon 24
20/10/2025 20:42:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"غولدمان ساكس": الذهب مرشح لارتفاعات إضافية تتجاوز التوقعات السابقة
lebanon 24
20/10/2025 20:42:16 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

السكك الحديدية

غولدمان ساكس

علي بابا

القادر

إنترنت

ليونا

تاجي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
13:16 | 2025-10-20
11:00 | 2025-10-20
10:30 | 2025-10-20
10:16 | 2025-10-20
10:00 | 2025-10-20
09:20 | 2025-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24