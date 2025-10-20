24
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
9
o
بشري
18
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
شل تطبيقات كبرى.. عطل عالمي في خدمات "أمازون ويب سيرفيسز"
Lebanon 24
20-10-2025
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهد العالم صباح الاثنين انقطاعاً واسع النطاق في خدمات "أمازون ويب سيرفيسز" (AWS)، ما تسبب في توقف عدد من أبرز المنصات والتطبيقات العالمية التي تعتمد على خدمات الشركة العملاقة، بينها
سناب شات
،
فورتنايت
،
فيسبوك
، كانفا وفينمو، إضافة إلى تأثر خدمات «أمازون» نفسها مثل
برايم
فيديو وأليكسا ومتجر أمازون دوت كوم.
Advertisement
ووفق موقع "داون ديتكتور" المتخصص في تتبع أعطال الإنترنت، فإن الانقطاع شمل مناطق واسعة حول العالم دون أن تتضح أسبابه الدقيقة بعد. وأكدت شركة «أمازون» أن فرقها الهندسية بدأت فوراً بالعمل على معالجة الخلل وفهم أسبابه الجذرية، محذّرة من أن المستخدمين قد يواجهون صعوبات مؤقتة في إنشاء أو تحديث طلبات الدعم.
كما أعلنت منصة "
كوين
بيس" لتداول العملات المشفّرة أنها تواجه مشكلات في وصول المستخدمين إلى حساباتهم بسبب العطل نفسه، مؤكدة أن «أموال العملاء في أمان» وأن العمل جارٍ على حل المشكلة.
وتُعد "أمازون ويب سيرفيسز" أحد أكبر مزوّدي خدمات الحوسبة السحابية في العالم، إذ تعتمد عليها آلاف الشركات لتشغيل تطبيقاتها وتخزين بياناتها. لذلك فإن أي انقطاع فيها يؤدي إلى تأثيرات متسلسلة تطال قطاعات الإعلام، الترفيه،
التكنولوجيا المالية
والألعاب الإلكترونية.
ويرى خبراء أن الحادثة الأخيرة تسلط الضوء على هشاشة الاعتماد المفرط على البنى السحابية الموحدة، رغم ما توفره من سرعة وكفاءة عالية.
(CNN إقتصادية)
مواضيع ذات صلة
عطلٌ يوقف خدمات "أوجيرو" في هذه المنطقة
Lebanon 24
عطلٌ يوقف خدمات "أوجيرو" في هذه المنطقة
20/10/2025 20:42:29
20/10/2025 20:42:29
Lebanon 24
Lebanon 24
عطل يوقف خدمات "تاتش" في مناطق لبنانية.. وتوضيح من الشركة
Lebanon 24
عطل يوقف خدمات "تاتش" في مناطق لبنانية.. وتوضيح من الشركة
20/10/2025 20:42:29
20/10/2025 20:42:29
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تكشف خطوات تفعيل حماية البيانات على الـ"دارك ويب"
Lebanon 24
غوغل تكشف خطوات تفعيل حماية البيانات على الـ"دارك ويب"
20/10/2025 20:42:29
20/10/2025 20:42:29
Lebanon 24
Lebanon 24
عطل مفاجئ في ChatGPT يشعل جدلًا عالميًا حول الاعتمادية
Lebanon 24
عطل مفاجئ في ChatGPT يشعل جدلًا عالميًا حول الاعتمادية
20/10/2025 20:42:29
20/10/2025 20:42:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
التكنولوجيا المالية
متجر أمازون
سناب شات
فورتنايت
فيسبوك
إنترنت
الهند
برايم
تابع
قد يعجبك أيضاً
الخسائر قاسية.. كم دمّرت إسرائيل في لبنان من ألواح الطاقة الشمسية؟
Lebanon 24
الخسائر قاسية.. كم دمّرت إسرائيل في لبنان من ألواح الطاقة الشمسية؟
13:16 | 2025-10-20
20/10/2025 01:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تصاعد صفقات الاندماج.. مخاوف بنكية في أميركا
Lebanon 24
تصاعد صفقات الاندماج.. مخاوف بنكية في أميركا
11:00 | 2025-10-20
20/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تخوف على اليورو.. هل تنتقل أصول روسيا السيادية إلى أوكرانيا؟
Lebanon 24
تخوف على اليورو.. هل تنتقل أصول روسيا السيادية إلى أوكرانيا؟
10:30 | 2025-10-20
20/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم وقف النار.. الاتحاد الأوروبي يدرس العقوبات على إسرائيل
Lebanon 24
رغم وقف النار.. الاتحاد الأوروبي يدرس العقوبات على إسرائيل
10:16 | 2025-10-20
20/10/2025 10:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الإغلاق الحكومي الأميركي.. تسريح الموظفين النوويين
Lebanon 24
الإغلاق الحكومي الأميركي.. تسريح الموظفين النوويين
10:00 | 2025-10-20
20/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الكشف عن علاقة حب سرية بينهما.. فارس كرم يطل لأول مرة مع حبيبته مذيعة الـ MTV (صور)
Lebanon 24
بعد الكشف عن علاقة حب سرية بينهما.. فارس كرم يطل لأول مرة مع حبيبته مذيعة الـ MTV (صور)
00:33 | 2025-10-20
20/10/2025 12:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة تطلق تحذيراً يخصُّ لبنان.. القلق يُسيطر!
Lebanon 24
صحيفة تطلق تحذيراً يخصُّ لبنان.. القلق يُسيطر!
15:00 | 2025-10-19
19/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الرياضي اللبناني: وفاة البطل ربيع زهر وزوجته في حادث أليم (صور)
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الرياضي اللبناني: وفاة البطل ربيع زهر وزوجته في حادث أليم (صور)
01:20 | 2025-10-20
20/10/2025 01:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
11:13 | 2025-10-20
20/10/2025 11:13:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ عن التطبيع بين لبنان وإسرائيل.. ماذا قالت "يديعوت احرونوت"؟
Lebanon 24
تقريرٌ عن التطبيع بين لبنان وإسرائيل.. ماذا قالت "يديعوت احرونوت"؟
16:00 | 2025-10-19
19/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
13:16 | 2025-10-20
الخسائر قاسية.. كم دمّرت إسرائيل في لبنان من ألواح الطاقة الشمسية؟
11:00 | 2025-10-20
تصاعد صفقات الاندماج.. مخاوف بنكية في أميركا
10:30 | 2025-10-20
تخوف على اليورو.. هل تنتقل أصول روسيا السيادية إلى أوكرانيا؟
10:16 | 2025-10-20
رغم وقف النار.. الاتحاد الأوروبي يدرس العقوبات على إسرائيل
10:00 | 2025-10-20
الإغلاق الحكومي الأميركي.. تسريح الموظفين النوويين
09:20 | 2025-10-20
الصين.. اجتماع للحزب الشيوعي يحدد مسار السنوات المقبلة
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
20/10/2025 20:42:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
20/10/2025 20:42:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
20/10/2025 20:42:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24