شل تطبيقات كبرى.. عطل عالمي في خدمات "أمازون ويب سيرفيسز"

شهد العالم صباح الاثنين انقطاعاً واسع النطاق في خدمات "أمازون ويب سيرفيسز" (AWS)، ما تسبب في توقف عدد من أبرز المنصات والتطبيقات العالمية التي تعتمد على خدمات الشركة العملاقة، بينها ، ، ، كانفا وفينمو، إضافة إلى تأثر خدمات «أمازون» نفسها مثل فيديو وأليكسا ومتجر أمازون دوت كوم.ووفق موقع "داون ديتكتور" المتخصص في تتبع أعطال الإنترنت، فإن الانقطاع شمل مناطق واسعة حول العالم دون أن تتضح أسبابه الدقيقة بعد. وأكدت شركة «أمازون» أن فرقها الهندسية بدأت فوراً بالعمل على معالجة الخلل وفهم أسبابه الجذرية، محذّرة من أن المستخدمين قد يواجهون صعوبات مؤقتة في إنشاء أو تحديث طلبات الدعم.كما أعلنت منصة " بيس" لتداول العملات المشفّرة أنها تواجه مشكلات في وصول المستخدمين إلى حساباتهم بسبب العطل نفسه، مؤكدة أن «أموال العملاء في أمان» وأن العمل جارٍ على حل المشكلة.وتُعد "أمازون ويب سيرفيسز" أحد أكبر مزوّدي خدمات الحوسبة السحابية في العالم، إذ تعتمد عليها آلاف الشركات لتشغيل تطبيقاتها وتخزين بياناتها. لذلك فإن أي انقطاع فيها يؤدي إلى تأثيرات متسلسلة تطال قطاعات الإعلام، الترفيه، والألعاب الإلكترونية.ويرى خبراء أن الحادثة الأخيرة تسلط الضوء على هشاشة الاعتماد المفرط على البنى السحابية الموحدة، رغم ما توفره من سرعة وكفاءة عالية.