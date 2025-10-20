فيتش تتوقع استقرار أسعار النفط عند 70 دولارًا للبرميل في 2025

Advertisement

وأوضحت الوكالة أن متوسط سعر النفط المتوقع هذا العام يبلغ 70 دولاراً للبرميل، ما يمكّن معظم من تسجيل فوائض مالية.كما أشارت إلى تحسن النمو الاقتصادي، لا سيما في الدول المصدّرة للنفط، بفضل زيادة الإنتاج والاستثمارات الحكومية التي تعزز القطاعات غير النفطية.وكانت فيتش توقعت أن التوسع في إنتاج النفط وتخفيف السياسة النقدية سيدفع نمو من 2.2% في 2024 إلى 3.7% في 2025، مدعومًا بتسريع تخفيف قيود الإنتاج من قبل تحالف "أوبك+".وعلى صعيد النشاط الاقتصادي في المنطقة، توقعت الوكالة أن يؤدي توقف الحروب إلى تعافٍ بعد انكماش 0.9% في 2024، مع نمو بنسبة 2.3% في 2025، أقل من توقعاتها السابقة البالغة 2.7%.وفي شمال إفريقيا، يظل النمو مدفوعًا بمصر والمغرب، رغم خفض التوقعات الإقليمية من 3.6% إلى 3.3% لعام 2025 نتيجة ضعف النشاط في .كما خفضت فيتش توقعاتها لنمو من 5% إلى 4.5%، لكنه يظل أعلى من نمو 3.8% السابق، مدعومًا بتعافي القطاع الزراعي وقوة الاستثمار والطلب المحلي.