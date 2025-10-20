27
إقتصاد
فيتش تتوقع استقرار أسعار النفط عند 70 دولارًا للبرميل في 2025
Lebanon 24
20-10-2025
|
23:00
أكدت
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني
أن الإصلاحات الاقتصادية والمراكز المالية المتينة تدعم التصنيفات الائتمانية لدول
الشرق الأوسط
وشمال إفريقيا رغم الصراعات الجيوسياسية وانخفاض أسعار
النفط
.
وأوضحت الوكالة أن متوسط سعر النفط المتوقع هذا العام يبلغ 70 دولاراً للبرميل، ما يمكّن معظم
دول الخليج
من تسجيل فوائض مالية.
كما أشارت إلى تحسن النمو الاقتصادي، لا سيما في الدول المصدّرة للنفط، بفضل زيادة الإنتاج والاستثمارات الحكومية التي تعزز القطاعات غير النفطية.
وكانت فيتش توقعت أن التوسع في إنتاج النفط وتخفيف السياسة النقدية سيدفع نمو
دول مجلس التعاون الخليجي
من 2.2% في 2024 إلى 3.7% في 2025، مدعومًا بتسريع تخفيف قيود الإنتاج من قبل تحالف "أوبك+".
وعلى صعيد النشاط الاقتصادي في المنطقة، توقعت الوكالة أن يؤدي توقف الحروب إلى تعافٍ بعد انكماش 0.9% في 2024، مع نمو بنسبة 2.3% في 2025، أقل من توقعاتها السابقة البالغة 2.7%.
وفي شمال إفريقيا، يظل النمو مدفوعًا بمصر والمغرب، رغم خفض التوقعات الإقليمية من 3.6% إلى 3.3% لعام 2025 نتيجة ضعف النشاط في
منطقة اليورو
.
كما خفضت فيتش توقعاتها لنمو
المغرب
من 5% إلى 4.5%، لكنه يظل أعلى من نمو 3.8% السابق، مدعومًا بتعافي القطاع الزراعي وقوة الاستثمار والطلب المحلي.
صندوق النقد يسمح لباكستان بشراء القمح لتكوين مخزون استراتيجي
Lebanon 24
صندوق النقد يسمح لباكستان بشراء القمح لتكوين مخزون استراتيجي
03:35 | 2025-10-21
21/10/2025 03:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء "العاملين في القطاع العام".. يدعم التحرك التحذيري الخميس
Lebanon 24
لقاء "العاملين في القطاع العام".. يدعم التحرك التحذيري الخميس
02:31 | 2025-10-21
21/10/2025 02:31:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
02:06 | 2025-10-21
21/10/2025 02:06:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مدعوماً بالطلب على الملاذ الآمن.. الذهب يحوم قرب مستويات قياسية جديدة
Lebanon 24
مدعوماً بالطلب على الملاذ الآمن.. الذهب يحوم قرب مستويات قياسية جديدة
01:39 | 2025-10-21
21/10/2025 01:39:56
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض أسعار النفط بسبب مخاوف من فائض المعروض
Lebanon 24
انخفاض أسعار النفط بسبب مخاوف من فائض المعروض
01:00 | 2025-10-21
21/10/2025 01:00:27
Lebanon 24
Lebanon 24
