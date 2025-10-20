Advertisement

إقتصاد

فيتش تتوقع استقرار أسعار النفط عند 70 دولارًا للبرميل في 2025

Lebanon 24
20-10-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1431891-638965948823895007.webp
Doc-P-1431891-638965948823895007.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الإصلاحات الاقتصادية والمراكز المالية المتينة تدعم التصنيفات الائتمانية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رغم الصراعات الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط.
Advertisement


وأوضحت الوكالة أن متوسط سعر النفط المتوقع هذا العام يبلغ 70 دولاراً للبرميل، ما يمكّن معظم دول الخليج من تسجيل فوائض مالية.


كما أشارت إلى تحسن النمو الاقتصادي، لا سيما في الدول المصدّرة للنفط، بفضل زيادة الإنتاج والاستثمارات الحكومية التي تعزز القطاعات غير النفطية.


وكانت فيتش توقعت أن التوسع في إنتاج النفط وتخفيف السياسة النقدية سيدفع نمو دول مجلس التعاون الخليجي من 2.2% في 2024 إلى 3.7% في 2025، مدعومًا بتسريع تخفيف قيود الإنتاج من قبل تحالف "أوبك+".


وعلى صعيد النشاط الاقتصادي في المنطقة، توقعت الوكالة أن يؤدي توقف الحروب إلى تعافٍ بعد انكماش 0.9% في 2024، مع نمو بنسبة 2.3% في 2025، أقل من توقعاتها السابقة البالغة 2.7%.


وفي شمال إفريقيا، يظل النمو مدفوعًا بمصر والمغرب، رغم خفض التوقعات الإقليمية من 3.6% إلى 3.3% لعام 2025 نتيجة ضعف النشاط في منطقة اليورو.


كما خفضت فيتش توقعاتها لنمو المغرب من 5% إلى 4.5%، لكنه يظل أعلى من نمو 3.8% السابق، مدعومًا بتعافي القطاع الزراعي وقوة الاستثمار والطلب المحلي.
مواضيع ذات صلة
استقرار في أسعار النفط؟
lebanon 24
21/10/2025 11:13:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد خفض الفائدة الأميركية.. استقرار في أسعار النفط
lebanon 24
21/10/2025 11:13:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط ضعف الطلب.. استقرار في اسعار النفط
lebanon 24
21/10/2025 11:13:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط ترقب لاجتماع أوبك+.. استقرار في أسعار النفط
lebanon 24
21/10/2025 11:13:08 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة فيتش للتصنيف الائتماني

دول مجلس التعاون الخليجي

مجلس التعاون الخليجي

الشرق الأوسط

منطقة اليورو

مجلس التعاون

وكالة فيتش

دول الخليج

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:35 | 2025-10-21
02:31 | 2025-10-21
02:06 | 2025-10-21
01:39 | 2025-10-21
01:00 | 2025-10-21
00:30 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24