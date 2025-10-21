مدعوماً بالطلب على الملاذ الآمن.. الذهب يحوم قرب مستويات قياسية جديدة

Advertisement

ارتفعت أسعار اليوم الثلاثاء لتُحلق قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق، مدعومة بطلب قوي على الملاذات الآمنة وتوقعات بخفض إضافي لأسعار الفائدة من قبل الأميركي.وبحلول الساعة 01:06 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب الفوري 0.2% إلى 4363.58 دولار للأونصة، بعد أن سجل رقماً قياسياً جديداً عند 4381.21 دولار يوم الاثنين.وأضافت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.5% لتصل إلى 4379 دولار للأونصة، وفق وكالة " ".