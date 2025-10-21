Advertisement

إقتصاد

مدعوماً بالطلب على الملاذ الآمن.. الذهب يحوم قرب مستويات قياسية جديدة

Lebanon 24
21-10-2025 | 01:39
A-
A+
Doc-P-1432009-638966332668881985.jpg
Doc-P-1432009-638966332668881985.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لتُحلق قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق، مدعومة بطلب قوي على الملاذات الآمنة وتوقعات بخفض إضافي لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
Advertisement

وبحلول الساعة 01:06 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب الفوري 0.2% إلى 4363.58 دولار للأونصة، بعد أن سجل رقماً قياسياً جديداً عند 4381.21 دولار يوم الاثنين.

وأضافت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.5% لتصل إلى 4379 دولار للأونصة، وفق وكالة "رويترز".
مواضيع ذات صلة
مدعومًا بتراجع الدولار.. الذهب يلامس مستويات قياسية
lebanon 24
21/10/2025 11:13:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب يصل إلى مستويات قياسية.. إليكم الاسعار الجديدة
lebanon 24
21/10/2025 11:13:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب يرتفع قرب أعلى مستوى قياسي له
lebanon 24
21/10/2025 11:13:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط إقبال على الملاذ الآمن.. الذهب يسجل مستوى تاريخياً جديداً
lebanon 24
21/10/2025 11:13:27 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الاحتياطي الفيدرالي

الفيدرالي

رويترز

الملا

فيدرا

غرين

رالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:35 | 2025-10-21
02:31 | 2025-10-21
02:06 | 2025-10-21
01:00 | 2025-10-21
00:30 | 2025-10-21
23:00 | 2025-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24