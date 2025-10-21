27
إقتصاد
مدعوماً بالطلب على الملاذ الآمن.. الذهب يحوم قرب مستويات قياسية جديدة
Lebanon 24
21-10-2025
|
01:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار
الذهب
اليوم الثلاثاء لتُحلق قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق، مدعومة بطلب قوي على الملاذات الآمنة وتوقعات بخفض إضافي لأسعار الفائدة من قبل
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
الأميركي.
وبحلول الساعة 01:06 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب الفوري 0.2% إلى 4363.58 دولار للأونصة، بعد أن سجل رقماً قياسياً جديداً عند 4381.21 دولار يوم الاثنين.
وأضافت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.5% لتصل إلى 4379 دولار للأونصة، وفق وكالة "
رويترز
".
تابع
