إقتصاد

صندوق النقد يسمح لباكستان بشراء القمح لتكوين مخزون استراتيجي

Lebanon 24
21-10-2025 | 03:35
قال أحمد عمير، منسق شؤون الزراعة في مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إن صندوق النقد الدولي وافق على السماح لبلاده بشراء كميات من القمح من المزارعين المحليين لتكوين مخزون استراتيجي، دون تحديد حد أقصى لهذا المخزون.
ونقلت صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية عن عمير قوله إن السعر الرسمي المعلن، البالغ 3500 روبية (12.37 دولار) لكل 40 كيلوغراماً، ليس سعر دعم ثابت، وإنما سعر استرشادي مرتبط باتجاهات السوق الدولية وقابل للمراجعة.

وأشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أن مكتب رئيس الوزراء أعلن في اليوم السابق أن الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية ستشتري بشكل مشترك نحو 6.2 مليون طن من القمح بسعر 3500 روبية لكل 40 كيلوغراماً. وأضاف عمير أن صندوق النقد الدولي وافق على السماح بهذه المشتريات لإعادة بناء احتياطيات القمح في البلاد، بحسب وكالة "د.ب.أ".
