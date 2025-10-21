صندوق النقد يسمح لباكستان بشراء القمح لتكوين مخزون استراتيجي

Advertisement

قال أحمد عمير، منسق شؤون الزراعة في ، إن وافق على السماح لبلاده بشراء كميات من القمح من المزارعين المحليين لتكوين مخزون استراتيجي، دون تحديد حد أقصى لهذا المخزون.ونقلت صحيفة " تريبيون" الباكستانية عن عمير قوله إن السعر الرسمي المعلن، البالغ 3500 روبية (12.37 دولار) لكل 40 كيلوغراماً، ليس سعر دعم ثابت، وإنما سعر استرشادي مرتبط باتجاهات وقابل للمراجعة.وأشارت وكالة " " إلى أن مكتب رئيس الوزراء أعلن في اليوم السابق أن الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية ستشتري بشكل مشترك نحو 6.2 مليون طن من القمح بسعر 3500 روبية لكل 40 كيلوغراماً. وأضاف عمير أن صندوق وافق على السماح بهذه المشتريات لإعادة بناء احتياطيات القمح في البلاد، بحسب وكالة "د.ب.أ".