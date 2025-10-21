23
o
بيروت
19
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
9
o
بشري
17
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
إقتصاد
أسهم "نتفلكس" تهبط
Lebanon 24
21-10-2025
|
16:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت "
نتفلكس
" إن نزاعًا ضريبيًا مع
البرازيل
قلّص أرباحها في الربع الثالث، رغم أن النتائج جاءت عمومًا متماشية مع توقعات "
وول ستريت
".
وأعلنت الشركة دخولًا تشغيليًا بقيمة 3.24 مليارات دولار، أقل بنحو 400 مليون دولار من توقعاتها وتقديرات المحللين، مع توجيهات للربع الحالي قريبة من الإجماع.
وأوضحت أنها دفعت 619 مليون دولار لتسوية نزاع ضريبي متعدد السنوات يعود إلى عام 2022، مؤكدة أنها كانت ستتجاوز التوقعات لولا هذه النفقات، وأن المدفوعات المقبلة ستكون أقل حجمًا. وقالت: "لا نتوقع أن يكون لهذه المسألة تأثير جوهري على نتائجنا المستقبلية".
وتراجع سهم "نتفلكس" بما يصل إلى 7.5% في تعاملات ما بعد الإغلاق إلى 1,147.64 دولار، بعدما كان قد سجّل ذروته التاريخية عند 1,341.15 دولار في 30 حزيران، قبل أن يتراجع تدريجيًا خلال الأشهر الأخيرة. (الشرق)
