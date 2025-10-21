Advertisement

إقتصاد

أسعار النفط ترتفع

Lebanon 24
21-10-2025 | 16:45
سجلت أسعار النفط مكاسب طفيفة بعدما أعلنت واشنطن خططاً لشراء مليون برميل من الخام لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي، لكنها ظلت قرب أدنى مستوياتها في خمسة أشهر وسط توقعات بحدوث فائض في المعروض.
تحرك سعر خام غرب تكساس الوسيط في نطاق تجاوز دولاراً واحداً قبل أن يستقر قرب 58 دولاراً للبرميل.
 
رغم أن خطة الولايات المتحدة لإعادة ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي دعمت الأسعار، إلا أنها لم تكن كافية لتغيير المعنويات السائدة في سوق انخفضت بأكثر من 10% منذ أواخر أيلول. وتتجه العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط نحو تسجيل خسائر للشهر الثالث. (الشرق)
