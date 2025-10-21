أسعار النفط ترتفع



تحرك سعر خام غرب الوسيط في نطاق تجاوز دولاراً واحداً قبل أن يستقر قرب 58 دولاراً للبرميل. سجلت أسعار مكاسب طفيفة بعدما أعلنت خططاً لشراء مليون برميل من الخام لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي، لكنها ظلت قرب أدنى مستوياتها في خمسة أشهر وسط توقعات بحدوث فائض في المعروض.تحرك سعر خام غرب الوسيط في نطاق تجاوز دولاراً واحداً قبل أن يستقر قرب 58 دولاراً للبرميل.

رغم أن خطة لإعادة ملء دعمت الأسعار، إلا أنها لم تكن كافية لتغيير المعنويات السائدة في سوق انخفضت بأكثر من 10% منذ أواخر أيلول. وتتجه العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط نحو تسجيل خسائر للشهر الثالث. (الشرق)