Advertisement

إقتصاد

للمرة الثالثة على التوالي.. تثبيت سعر الفائدة في كوريا الجنوبية

Lebanon 24
23-10-2025 | 02:16
A-
A+
Doc-P-1432931-638968078815380511.webp
Doc-P-1432931-638968078815380511.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أبقى البنك المركزي في كوريا الجنوبية على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير اليوم الخميس للحفاظ على الاستقرار المالي وسط ارتفاع أسعار العقارات وضعف العملة.
Advertisement

وقرر مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي تجميد سعر الفائدة الرئيسي عند 2.5% خلال اجتماعه اليوم لتحديد أسعار الفائدة، وهو التثبيت الثالث للفائدة على التوالي، رغم تأكيد البنك الحاجة إلى دعم التعافي الاقتصادي من خلال التيسير النقدي.

وبدأ البنك المركزي دورة التيسير النقدي في تشرين الأول من العام الماضي، وخفض أسعار الفائدة الرئيسية بإجمالي 100 نقطة أساس منذ ذلك الحين، حيث كان آخر تخفيض للفائدة في أيار.
مواضيع ذات صلة
تثبيت سعر الفائدة على القروض الأولية في الصين
lebanon 24
23/10/2025 13:40:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الأهلي يُتوَّج بطلاً لإفريقيا لليد للمرة الثالثة تواليًا
lebanon 24
23/10/2025 13:40:22 Lebanon 24 Lebanon 24
فولهام يتعثر للمرة الثالثة تواليًا.. وأرسنال لا يهتز
lebanon 24
23/10/2025 13:40:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الأسهم الأميركية تسجل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بدعم خفض الفائدة
lebanon 24
23/10/2025 13:40:22 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس السياسة النقدية

كوريا الجنوبية

البنك المركزي

بنك كوريا

الرئيسي

جمالي

تيسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
06:00 | 2025-10-23
05:36 | 2025-10-23
05:27 | 2025-10-23
05:22 | 2025-10-23
05:11 | 2025-10-23
03:33 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24