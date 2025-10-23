للمرة الثالثة على التوالي.. تثبيت سعر الفائدة في كوريا الجنوبية

Advertisement

أبقى في على سعر الفائدة دون تغيير اليوم الخميس للحفاظ على الاستقرار المالي وسط ارتفاع أسعار العقارات وضعف العملة.وقرر لبنك المركزي تجميد سعر الفائدة الرئيسي عند 2.5% خلال اجتماعه اليوم لتحديد أسعار الفائدة، وهو التثبيت الثالث للفائدة على التوالي، رغم تأكيد البنك الحاجة إلى دعم التعافي الاقتصادي من خلال التيسير النقدي.وبدأ البنك المركزي دورة التيسير النقدي في تشرين الأول من العام الماضي، وخفض أسعار الفائدة الرئيسية بإجمالي 100 نقطة أساس منذ ذلك الحين، حيث كان آخر تخفيض للفائدة في أيار.