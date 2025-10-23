29
كارثة في الكريبتو.. اختفاء مفاجئ لعملة والخسائر بالملايين
Lebanon 24
23-10-2025
|
05:36
أنهت شركة "كادينا" أعمالها التشغيلية بشكل مفاجئ، ما أحدث صدمة في سوق العملات المشفّرة ودفع عملة "KDA" للتراجع بأكثر من 70% من نحو 0.22 دولار إلى أقل من 0.06 دولار.
وقالت إدارة الشركة إن القرار يعود إلى "تدهور الظروف السوقية"، في وقت هبطت القيمة السوقية من نحو 546 مليون دولار في كانون الاول الماضي إلى قرابة 20 مليونًا حاليًا.
التوقف يضع الشبكة أمام فراغ قيادي ويزيد أعباء المعدّنين المستقلّين بعد انقطاع الحوافز التي كانت تدعم عمليات التعدين، رغم تخصيص 566 مليون وحدة من "KDA" لدعم التعدين حتى عام 2139. ويرى محلّلون أن استعادة الثقة تتطلب رؤية واضحة وحوكمة فعّالة، لا مجرّد ضخ عملات جديدة. (العربية)
