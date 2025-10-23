لمنافسة "ستارلينك".. اتفاق أوروبي هذه تفاصيله

Advertisement

كشفت مجموعات أوروبية في صناعات الفضاء والطيران، اليوم الخميس، عن اتفاق مبدئي لدمج أنشطتها المتعثّرة في تصنيع الأقمار الصناعية، بعد مفاوضات استمرّت أشهرًا، بهدف استعادة القدرة على منافسة شركات عالمية بينها "ستارلينك" المملوكة لإيلون .وبحسب بيان مشترك، يعتزم كل من وتاليس وليوناردو إنشاء كيان جديد اعتبارًا من عام 2027، رهنًا بموافقة الجهات التنظيمية الأوروبية. وسيوفّر الكيان نحو 25 ألف وظيفة في أنحاء القارة، مع إيرادات سنوية متوقعة تبلغ 6.5 مليارات استنادًا إلى بيانات 2024.وستمتلك إيرباص 35% من الكيان، مقابل 32.5% لكل من تاليس وليوناردو، على أن تُدار المنظومة "ضمن هيكل حوكمة متوازن". وانطلقت المحادثات بين الأطراف العام الماضي تحت اسم "المشروع "، في محاولة لتكرار نموذج التعاون القائم في شركة الصواريخ الأوروبية MBDA. وأكد الرؤساء التنفيذيون أن الاندماج سيدعم سعي الحكومات الأوروبية لتعزيز استقلالها في قطاع الفضاء الاستراتيجي. (CNBC)