إقتصاد
"بكتل" تتولى هندسة وإدارة إنشاءات منجم الرجوم للذهب في السعودية
Lebanon 24
23-10-2025
|
14:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقعت
شركة التعدين العربية السعودية
"معادن" عقد خدمات الهندسة والمشتريات وإدارة الإنشاءات لتطوير منجم الرجوم للذهب بقيمة 391 مليون
ريال
(حوالي 104.3 مليون دولار).
وتم التوقيع مع خدمات الهندسة والمشتريات وإدارة الإنشاءات مع "بكتل
العربية السعودية
" (سابكو) و"بكتل
أستراليا
".
وتوقعت "معادن" عبر بيان اليوم الخميس في "تداول"، أن ينتج المنجم 3.6 مليون أونصة من
الذهب
خلال 12 عاما من دورة حياته التشغيلية، بمعدل سنوي 300 ألف أونصة.
وبينت الشركة أن "بكتل" ستتولى تقديم خدمات الهندسة والمشتريات وإدارة الإنشاءات، في عقد يمتد لمدة 39 شهرا، على أن يظهر الأثر المالي للمشروع بعد الانتهاء من أعمال الإنشاء وبدء التشغيل الفعلي.
وتسعى "معادن" لتعزيز حضورها في قطاع الذهب السعودي، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي. (روسيا اليوم)
