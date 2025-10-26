Advertisement

إقتصاد

أرباح قياسية للبنوك السعودية

Lebanon 24
26-10-2025 | 16:34
حققت البنوك السعودية أرباحاً ناهزت 23.6 مليار ريال (نحو 6.4 مليار دولار) خلال الربع الثالث 2025، مسجلةً أعلى أرباح فصلية منذ عام 2003، بحسب البيانات المتاحة.
ووفقاً لحسابات أجرتها "الشرق" استناداً إلى بيانات "تداول" و"بلومبرغ"، نما إجمالي أرباح بنوك المملكة بنسبة 15% على أساس سنوي، ليتجاوز متوسط توقعات المحللين البالغ نحو 22 مليار ريال (نحو 6 مليارات دولار).
 
إلا أن وتيرة النمو تباطأت مقارنةً بالفصول السابقة، حيث بلغت 18% في الربع الثاني، و19% في الربع الأول، و21% في الربع الرابع من العام الماضي. (الشرق)
