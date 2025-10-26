أرباح قياسية للبنوك السعودية

حققت البنوك أرباحاً ناهزت 23.6 مليار (نحو 6.4 مليار دولار) خلال الربع الثالث 2025، مسجلةً أعلى أرباح فصلية منذ عام 2003، بحسب البيانات المتاحة.

ووفقاً لحسابات أجرتها "الشرق" استناداً إلى بيانات "تداول" و" "، نما إجمالي أرباح بنوك بنسبة 15% على أساس سنوي، ليتجاوز متوسط توقعات المحللين البالغ نحو 22 مليار ريال (نحو 6 مليارات دولار).

إلا أن وتيرة النمو تباطأت مقارنةً بالفصول السابقة، حيث بلغت 18% في الربع الثاني، و19% في الربع الأول، و21% في الربع الرابع من العام الماضي. (الشرق)