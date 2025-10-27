ترامب في طوكيو: صفقات تجارية وتعزيز التحالف الدفاعي مع اليابان

Advertisement

وصل الرئيس الأميركي اليوم الاثنين إلى طوكيو، في إطار جولة آسيوية تهدف إلى توقيع صفقات اقتصادية واستثمارية وعقد اتفاقيات دفاعية، حيث من المقرر أن يلتقي إمبراطور ورئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي.ويأتي هذا اللقاء بعد أن أبرم سلسلة صفقات في دول خلال محطته الأولى في ماليزيا، حيث توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا، وهو ما وصفه بأنه "إنجاز تاريخي ينقذ ملايين الأرواح".وتسعى اليابان، من خلال رئيسة الوزراء تاكايتشي، إلى تعزيز استثماراتها في مقابل تخفيف الرسوم الجمركية، وذلك عبر شراء الشاحنات وفول الصويا والغاز الطبيعي. وقد تعهدت طوكيو كذلك بالاستثمار 550 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي ضمن هذا الإطار.وعلى الصعيد الدفاعي، تعتزم اليابان تسريع تعزيز قواتها العسكرية وتخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، في أكبر عملية تعزيز منذ الحرب العالمية الثانية، وسط مطالب ترامب بزيادة مساهمة اليابان في حماية جزرها من التهديد الصيني.ومن المقرر أن يلتقي ترامب خلال زيارته اليابان كلاً من وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك ونظيره الياباني ريوسي أكازاوا، ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لأول مرة مع نظيره الياباني ساتسوكي كاتاياما، لتنسيق صفقات اقتصادية وتجارية جديدة، قبل أن تختتم جولته الآسيوية بقمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في يوم الخميس المقبل، في محاولة لتجنب تصعيد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.