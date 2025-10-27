Advertisement

إقتصاد

ترامب في طوكيو: صفقات تجارية وتعزيز التحالف الدفاعي مع اليابان

Lebanon 24
27-10-2025 | 10:03
A-
A+
Doc-P-1434694-638971779297214051.png
Doc-P-1434694-638971779297214051.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين إلى طوكيو، في إطار جولة آسيوية تهدف إلى توقيع صفقات اقتصادية واستثمارية وعقد اتفاقيات دفاعية، حيث من المقرر أن يلتقي إمبراطور اليابان ورئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي.
Advertisement

ويأتي هذا اللقاء بعد أن أبرم ترامب سلسلة صفقات في دول جنوب شرق آسيا خلال محطته الأولى في ماليزيا، حيث أشرف على توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا، وهو ما وصفه بأنه "إنجاز تاريخي ينقذ ملايين الأرواح".
وتسعى اليابان، من خلال رئيسة الوزراء تاكايتشي، إلى تعزيز استثماراتها في الولايات المتحدة مقابل تخفيف الرسوم الجمركية، وذلك عبر شراء الشاحنات وفول الصويا والغاز الطبيعي. وقد تعهدت طوكيو كذلك بالاستثمار 550 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي ضمن هذا الإطار.
وعلى الصعيد الدفاعي، تعتزم اليابان تسريع تعزيز قواتها العسكرية وتخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، في أكبر عملية تعزيز منذ الحرب العالمية الثانية، وسط مطالب ترامب بزيادة مساهمة اليابان في حماية جزرها من التهديد الصيني.
ومن المقرر أن يلتقي ترامب خلال زيارته اليابان كلاً من وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك ونظيره الياباني ريوسي أكازاوا، ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لأول مرة مع نظيره الياباني ساتسوكي كاتاياما، لتنسيق صفقات اقتصادية وتجارية جديدة، قبل أن تختتم جولته الآسيوية بقمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية يوم الخميس المقبل، في محاولة لتجنب تصعيد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
 
(CNN إقتصادية)
 
مواضيع ذات صلة
قاذفات روسية تقترب من اليابان... واستنفار في طوكيو!
lebanon 24
27/10/2025 22:16:52 Lebanon 24 Lebanon 24
منسى يبحث مع وفد أوروبي تعزيز التعاون الدفاعي وتطبيق القرار 1701
lebanon 24
27/10/2025 22:16:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ماركو روبيو والسوداني يتباحثان تعزيز الصفقات التجارية الأميركية في العراق
lebanon 24
27/10/2025 22:16:52 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين مجلس التعاون الخليجي: نهدف للخروج بتوصيات لاستكمال تعزيز التكامل الدفاعي
lebanon 24
27/10/2025 22:16:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

كوريا الجنوبية

دونالد ترامب

أشرف على

جنوب شرق

اليابان

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:25 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:00 | 2025-10-27
12:00 | 2025-10-27
11:00 | 2025-10-27
10:39 | 2025-10-27
10:14 | 2025-10-27
08:31 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24