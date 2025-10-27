منذ 10 أشهر.. مؤشرات الأسهم الروسية تهوي دون 2500 نقطة

Advertisement

افتتحت تداولات اليوم الاثنين على انخفاض حاد في المؤشرات الرئيسية، حيث تراجع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 1.99% ليصل إلى 2493 نقطة، متراجعاً لأول مرة منذ 20 كانون الأول الماضي. كما هبط مؤشر "ر تي إس" بنسبة 2% ليصل إلى 969.99 نقطة، بحسب بيانات للأنباء.ومع مرور نحو 15 دقيقة من افتتاح التداولات، واصل المؤشران تراجعهما حيث بلغ "إم أو اي إكس" 2500 نقطة (-1.7%) و"ر تي إس" 972.7 نقطة (-1.7%).كما شهد سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي انخفاضاً بمقدار 12.25 كوبيك ليصل إلى 11.024 روبل، في انعكاس لتقلبات وتأثير الضغوط الاقتصادية المتصاعدة على .وتعكس هذه المؤشرات المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الروسي وتأثره بالتوترات الجيوسياسية والعقوبات، إضافة إلى التوترات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على أسعار الصرف والأسواق المالية في المنطقة.