إقتصاد

منذ 10 أشهر.. مؤشرات الأسهم الروسية تهوي دون 2500 نقطة

Lebanon 24
27-10-2025 | 11:00
افتتحت بورصة موسكو تداولات اليوم الاثنين على انخفاض حاد في المؤشرات الرئيسية، حيث تراجع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 1.99% ليصل إلى 2493 نقطة، متراجعاً لأول مرة منذ 20 كانون الأول الماضي. كما هبط مؤشر "ر تي إس" بنسبة 2% ليصل إلى 969.99 نقطة، بحسب بيانات وكالة تاس الروسية للأنباء.
ومع مرور نحو 15 دقيقة من افتتاح التداولات، واصل المؤشران تراجعهما حيث بلغ "إم أو اي إكس" 2500 نقطة (-1.7%) و"ر تي إس" 972.7 نقطة (-1.7%).

كما شهد سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي انخفاضاً بمقدار 12.25 كوبيك ليصل إلى 11.024 روبل، في انعكاس لتقلبات الأسواق العالمية وتأثير الضغوط الاقتصادية المتصاعدة على روسيا.

وتعكس هذه المؤشرات المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الروسي وتأثره بالتوترات الجيوسياسية والعقوبات، إضافة إلى التوترات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على أسعار الصرف والأسواق المالية في المنطقة.
 
(إقتصاد سكاي نيوز)
وكالة تاس الروسية

الأسواق العالمية

الأسواق المالية

بورصة موسكو

سكاي نيوز

وكالة تاس

سكاي نيو

العقوبات

