منذ 10 أشهر.. مؤشرات الأسهم الروسية تهوي دون 2500 نقطة
Lebanon 24
27-10-2025
|
11:00
افتتحت
بورصة موسكو
تداولات اليوم الاثنين على انخفاض حاد في المؤشرات الرئيسية، حيث تراجع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 1.99% ليصل إلى 2493 نقطة، متراجعاً لأول مرة منذ 20 كانون الأول الماضي. كما هبط مؤشر "ر تي إس" بنسبة 2% ليصل إلى 969.99 نقطة، بحسب بيانات
وكالة تاس الروسية
للأنباء.
ومع مرور نحو 15 دقيقة من افتتاح التداولات، واصل المؤشران تراجعهما حيث بلغ "إم أو اي إكس" 2500 نقطة (-1.7%) و"ر تي إس" 972.7 نقطة (-1.7%).
كما شهد سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي انخفاضاً بمقدار 12.25 كوبيك ليصل إلى 11.024 روبل، في انعكاس لتقلبات
الأسواق العالمية
وتأثير الضغوط الاقتصادية المتصاعدة على
روسيا
.
وتعكس هذه المؤشرات المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الروسي وتأثره بالتوترات الجيوسياسية والعقوبات، إضافة إلى التوترات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على أسعار الصرف والأسواق المالية في المنطقة.
(إقتصاد سكاي نيوز)
