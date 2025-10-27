23
إقتصاد
"ريسورس إي يو": تحرّك استراتيجي لإنهاء الاعتماد على المعادن الصينية
Lebanon 24
27-10-2025
|
12:00
في خطوة استراتيجية لتعزيز استقلالية
أوروبا
الصناعية، أعلنت رئيسة
المفوضية الأوروبية
أورسولا فون دير لايين عن إعداد خطة شاملة تسمى "ريسورس إي يو" للحد من اعتماد القارة على
المعادن
النادرة
القادمة
من
الصين
، والتي تُستخدم في صناعة السيارات الكهربائية والمعدات العسكرية والآلات الحديثة.
وقالت فون دير لايين خلال مؤتمر "برلين غلوبل ديالوغ" إن
الاتحاد الأوروبي
تعلم درسًا صعبًا من أزمة الطاقة عام 2022 بعد توقف إمدادات
روسيا
من الوقود الأحفوري، مؤكدة أن "الأمر نفسه لا يمكن تكراره مع المواد الخام الحيوية". وأضافت أن الخطة ستعتمد على إعادة التدوير بنسبة تصل إلى 95% في بعض الصناعات، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج والمعالجة داخل أوروبا، وبناء شراكات استراتيجية مع دول غنية بالموارد المعدنية مثل
أوكرانيا
وأستراليا وكندا وكازاخستان وأوزبكستان وتشيلي وغرينلاند.
وتأتي هذه المبادرة وسط تصاعد القيود
الصينية على
تصدير المعادن النادرة، ما يسلط الضوء على أهمية تحقيق استقلالية صناعية وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية، التي يمكن أن تتحول إلى أدوات ضغط جيوسياسي في أي وقت.
