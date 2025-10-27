"ريسورس إي يو": تحرّك استراتيجي لإنهاء الاعتماد على المعادن الصينية

Advertisement

في خطوة استراتيجية لتعزيز استقلالية الصناعية، أعلنت رئيسة أورسولا فون دير لايين عن إعداد خطة شاملة تسمى "ريسورس إي يو" للحد من اعتماد القارة على النادرة من ، والتي تُستخدم في صناعة السيارات الكهربائية والمعدات العسكرية والآلات الحديثة.وقالت فون دير لايين خلال مؤتمر "برلين غلوبل ديالوغ" إن تعلم درسًا صعبًا من أزمة الطاقة عام 2022 بعد توقف إمدادات من الوقود الأحفوري، مؤكدة أن "الأمر نفسه لا يمكن تكراره مع المواد الخام الحيوية". وأضافت أن الخطة ستعتمد على إعادة التدوير بنسبة تصل إلى 95% في بعض الصناعات، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج والمعالجة داخل أوروبا، وبناء شراكات استراتيجية مع دول غنية بالموارد المعدنية مثل وأستراليا وكندا وكازاخستان وأوزبكستان وتشيلي وغرينلاند.وتأتي هذه المبادرة وسط تصاعد القيود تصدير المعادن النادرة، ما يسلط الضوء على أهمية تحقيق استقلالية صناعية وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية، التي يمكن أن تتحول إلى أدوات ضغط جيوسياسي في أي وقت.