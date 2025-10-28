متأثرة بتوقعات خفض "أوبك+" لزيادة الإنتاج... تراجع أسعار النفط

Advertisement

انخفضت أسعار اليوم الثلاثاء مواصلة الهبوط من الجلستين السابقتين، حيث طغت الضغوط الناجمة عن خطط لزيادة الإنتاج على التفاؤل بشأن اتفاق تجاري محتمل بين والصين.ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات إلى 65.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:06 بتوقيت غرينتش. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 9 سنتات إلى 61.22 دولار.وقال بنك إيه.إن.زد في مذكرة "وازن المتعاملون بين التقدم المحرز في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وبين التوقعات الأوسع نطاقا للعرض"، وفقاً لوكالة " ".