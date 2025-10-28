Advertisement

إقتصاد

متأثرة بتوقعات خفض "أوبك+" لزيادة الإنتاج... تراجع أسعار النفط

Lebanon 24
28-10-2025 | 02:27
انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مواصلة الهبوط من الجلستين السابقتين، حيث طغت الضغوط الناجمة عن خطط أوبك لزيادة الإنتاج على التفاؤل بشأن اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والصين.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات إلى 65.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:06 بتوقيت غرينتش. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 9 سنتات إلى 61.22 دولار.

وقال بنك إيه.إن.زد في مذكرة "وازن المتعاملون بين التقدم المحرز في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وبين التوقعات الأوسع نطاقا للعرض"، وفقاً لوكالة "رويترز".
