26
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
متأثرة بتوقعات خفض "أوبك+" لزيادة الإنتاج... تراجع أسعار النفط
Lebanon 24
28-10-2025
|
02:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
انخفضت أسعار
النفط
اليوم الثلاثاء مواصلة الهبوط من الجلستين السابقتين، حيث طغت الضغوط الناجمة عن خطط
أوبك
لزيادة الإنتاج على التفاؤل بشأن اتفاق تجاري محتمل بين
الولايات المتحدة
والصين.
Advertisement
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات إلى 65.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:06 بتوقيت غرينتش. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 9 سنتات إلى 61.22 دولار.
وقال بنك إيه.إن.زد في مذكرة "وازن المتعاملون بين التقدم المحرز في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وبين التوقعات الأوسع نطاقا للعرض"، وفقاً لوكالة "
رويترز
".
مواضيع ذات صلة
على وقع خطط "أوبك+" لزيادة الإنتاج.. تراجع في أسعار النفط
Lebanon 24
على وقع خطط "أوبك+" لزيادة الإنتاج.. تراجع في أسعار النفط
28/10/2025 15:23:55
28/10/2025 15:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مع ترقب زيادة إنتاج أوبك+.. تراجع في أسعار النفط
Lebanon 24
مع ترقب زيادة إنتاج أوبك+.. تراجع في أسعار النفط
28/10/2025 15:23:55
28/10/2025 15:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان "أوبك+" عن زيادة الإنتاج.. ارتفاع في أسعار النفط
Lebanon 24
بعد إعلان "أوبك+" عن زيادة الإنتاج.. ارتفاع في أسعار النفط
28/10/2025 15:23:55
28/10/2025 15:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مع تقييم قرار "أوبك+" زيادة الإنتاج.. كيف تغيّرت أسعار النفط؟
Lebanon 24
مع تقييم قرار "أوبك+" زيادة الإنتاج.. كيف تغيّرت أسعار النفط؟
28/10/2025 15:23:55
28/10/2025 15:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
خام برنت
رويترز
ون بين
تكساس
الصين
غرين
تابع
قد يعجبك أيضاً
رئيس وزراء ماليزيا يُعلن إستعداد بلاده للانضمام إلى "بريكس"
Lebanon 24
رئيس وزراء ماليزيا يُعلن إستعداد بلاده للانضمام إلى "بريكس"
08:31 | 2025-10-28
28/10/2025 08:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"لن نرحل من بيوتنا".. المستأجرون يعلنون استمرار تحركهم السلمي
Lebanon 24
"لن نرحل من بيوتنا".. المستأجرون يعلنون استمرار تحركهم السلمي
07:23 | 2025-10-28
28/10/2025 07:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"أمازون" تعلن عن أكبر عملية تسريح في تاريخها
Lebanon 24
"أمازون" تعلن عن أكبر عملية تسريح في تاريخها
04:37 | 2025-10-28
28/10/2025 04:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين توقع اتفاقاً لتوسيع نطاق التجارة الحرة مع رابطة آسيان
Lebanon 24
الصين توقع اتفاقاً لتوسيع نطاق التجارة الحرة مع رابطة آسيان
03:32 | 2025-10-28
28/10/2025 03:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟
03:04 | 2025-10-28
28/10/2025 03:04:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
10:25 | 2025-10-27
27/10/2025 10:25:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
Lebanon 24
"لم أكن أتوقع أنّ أودعكم بهذه السرعة".. إعلاميّة لبنانيّة: أُصبت بالسرطان من جديد
06:58 | 2025-10-28
28/10/2025 06:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
16:07 | 2025-10-27
27/10/2025 04:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
يقطنه مسؤول... سيّدة تلقّت إتّصالاً بضرورة إخلاء مبنى في وادي الزينة
Lebanon 24
يقطنه مسؤول... سيّدة تلقّت إتّصالاً بضرورة إخلاء مبنى في وادي الزينة
10:05 | 2025-10-27
27/10/2025 10:05:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"فضيحة سماسرة" دفاتر السوق.. هكذا يؤمنون مواعيد مقابل دفع المال
Lebanon 24
"فضيحة سماسرة" دفاتر السوق.. هكذا يؤمنون مواعيد مقابل دفع المال
12:01 | 2025-10-27
27/10/2025 12:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
08:31 | 2025-10-28
رئيس وزراء ماليزيا يُعلن إستعداد بلاده للانضمام إلى "بريكس"
07:23 | 2025-10-28
"لن نرحل من بيوتنا".. المستأجرون يعلنون استمرار تحركهم السلمي
04:37 | 2025-10-28
"أمازون" تعلن عن أكبر عملية تسريح في تاريخها
03:32 | 2025-10-28
الصين توقع اتفاقاً لتوسيع نطاق التجارة الحرة مع رابطة آسيان
03:04 | 2025-10-28
ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟
02:31 | 2025-10-28
أسعار الذهب تعوض خسائرها.. وتعود الى مستوى الـ4000 دولار
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
03:30 | 2025-10-28
28/10/2025 15:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
28/10/2025 15:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
28/10/2025 15:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24