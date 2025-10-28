أسعار الذهب تعوض خسائرها.. وتعود الى مستوى الـ4000 دولار

Advertisement

عوض بعض خسائره اليوم الثلاثاء وعاود الارتفاع فوق مستوى 4000 دولار للأونصة مع تراجع الدولار وتوقعات بإقدام الأميركي على خفض أسعار الفائدة، وذلك رغم ضغوط ناجمة عن مؤشرات انفراجه في التوتر التجاري بين والصين.وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% مسجلا 4009.39 دولار للأونصة، بحلول الساعة 01:41 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضه بأكثر من 3% أمس الاثنين إلى أدنى مستوى له منذ 10 تشرين الأول.وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.1% إلى 4022.10 دولار للأونصة، وفقاً لوكالة " ".