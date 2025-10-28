26
إقتصاد
أسعار الذهب تعوض خسائرها.. وتعود الى مستوى الـ4000 دولار
Lebanon 24
28-10-2025
|
02:31
A-
A+
عوض
الذهب
بعض خسائره اليوم الثلاثاء وعاود الارتفاع فوق مستوى 4000 دولار للأونصة مع تراجع الدولار وتوقعات بإقدام
البنك المركزي
الأميركي على خفض أسعار الفائدة، وذلك رغم ضغوط ناجمة عن مؤشرات انفراجه في التوتر التجاري بين
الولايات المتحدة
والصين.
وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% مسجلا 4009.39 دولار للأونصة، بحلول الساعة 01:41 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضه بأكثر من 3% أمس الاثنين إلى أدنى مستوى له منذ 10 تشرين الأول.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.1% إلى 4022.10 دولار للأونصة، وفقاً لوكالة "
رويترز
".
