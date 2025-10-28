Advertisement

إقتصاد

أسعار الذهب تعوض خسائرها.. وتعود الى مستوى الـ4000 دولار

Lebanon 24
28-10-2025 | 02:31
A-
A+
Doc-P-1434916-638972371484866543.webp
Doc-P-1434916-638972371484866543.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عوض الذهب بعض خسائره اليوم الثلاثاء وعاود الارتفاع فوق مستوى 4000 دولار للأونصة مع تراجع الدولار وتوقعات بإقدام البنك المركزي الأميركي على خفض أسعار الفائدة، وذلك رغم ضغوط ناجمة عن مؤشرات انفراجه في التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
Advertisement

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% مسجلا 4009.39 دولار للأونصة، بحلول الساعة 01:41 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضه بأكثر من 3% أمس الاثنين إلى أدنى مستوى له منذ 10 تشرين الأول.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.1% إلى 4022.10 دولار للأونصة، وفقاً لوكالة "رويترز".
مواضيع ذات صلة
الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا في المعاملات الفورية عند 3656.92 دولار للأوقية
lebanon 24
28/10/2025 15:24:01 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ستصل أسعار الذهب إلى 10 آلاف دولار؟
lebanon 24
28/10/2025 15:24:01 Lebanon 24 Lebanon 24
لأول مرة.. أسعار الذهب تتجاوز 3900 دولار للأونصة
lebanon 24
28/10/2025 15:24:01 Lebanon 24 Lebanon 24
اقترب من كسر حاجز 4000 دولار.. أسعار الذهب تسجل مستويات تاريخية
lebanon 24
28/10/2025 15:24:01 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

البنك المركزي

رويترز

الصين

غرين

صعدة

زادة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:25 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:58 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
08:31 | 2025-10-28
07:23 | 2025-10-28
04:37 | 2025-10-28
03:32 | 2025-10-28
03:04 | 2025-10-28
02:30 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24