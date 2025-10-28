Advertisement

إقتصاد

الصين توقع اتفاقاً لتوسيع نطاق التجارة الحرة مع رابطة آسيان

28-10-2025 | 03:32
وقعت الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) اتفاقاً لتوسيع نطاق التجارة الحرة بين الجانبين، في الوقت الذي يواجه فيه الجانبان إجراءات حمائية متزايدة من جانب الولايات المتحدة. وأكد رئيس وزراء الصين لي شيانغ قوة العلاقات التي تربط بلاده بالمنطقة.
وقال لي شيانغ في اجتماع قمة آسيان والصين بعد التوقيع: "الوحدة قوة"، مشددا على أن توثيق التعاون يمكن أن يساعد في التغلب على حالة عدم اليقين الاقتصادية العالمية.

جاء توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين (آسيان) والصين في اليوم الأخير من القمة السنوية لرابطة آسيان والاجتماعات ذات الصلة. وشهده لي شيانغ ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، الذي يتولى الرئاسة الدورية لرابطة آسيان هذا العام.
