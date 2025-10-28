الصين توقع اتفاقاً لتوسيع نطاق التجارة الحرة مع رابطة آسيان

Advertisement

وقعت ورابطة دول جنوب (آسيان) اتفاقاً لتوسيع نطاق التجارة الحرة بين الجانبين، في الوقت الذي يواجه فيه الجانبان إجراءات حمائية متزايدة من جانب . وأكد رئيس وزراء الصين لي شيانغ قوة العلاقات التي تربط بلاده بالمنطقة.شيانغ في آسيان والصين بعد التوقيع: "الوحدة قوة"، مشددا على أن توثيق التعاون يمكن أن يساعد في التغلب على حالة عدم اليقين الاقتصادية العالمية.جاء توقيع اتفاقية بين (آسيان) والصين في اليوم الأخير من القمة السنوية لرابطة آسيان والاجتماعات ذات الصلة. وشهده لي شيانغ ورئيس الوزراء الماليزي ، الذي يتولى الرئاسة الدورية لرابطة آسيان هذا العام.