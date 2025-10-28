الذهب مستمر في التراجع.. إليكم آخر الأرقام

Advertisement

وفقًا لرويترز، انخفض سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 3944.29 دولارًا للأوقية، مسجلاً أدنى مستوياته منذ السادس من تشرين الاول، بينما تراجعت العقود الاميركية الآجلة لشهركانون الاول بنسبة 1.5% لتصل إلى 3959.60 دولارًا للأوقية.ورغم موجة التراجع الحالية، ارتفع الذهب بنحو 51% منذ بداية العام بدعم من التوترات الجيوسياسية والتجارية وتوقعات خفض أسعار الفائدة الاميركية، إلا أن التفاؤل التجاري قيد مكاسبه مؤقتًا.وقال جيم ويكوف كبير محللي شركة كيتكو ميتالز: "تراجع التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين بشكل ملحوظ، مع احتمالية التوصل إلى اتفاق تجاري خلال القمة المرتقبة بين الرئيسين شي وترامب، ما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الثمينة التي تُعتبر ملاذًا آمنا".