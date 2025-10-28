24
بيروت
21
طرابلس
22
صور
23
جبيل
22
صيدا
22
جونية
17
النبطية
17
زحلة
16
بعلبك
9
بشري
17
بيت الدين
20
كفردبيان
إقتصاد
الذهب مستمر في التراجع.. إليكم آخر الأرقام
Lebanon 24
28-10-2025
|
12:27
سجل سعر
الذهب
اليوم الثلاثاء أدنى مستوى له خلال ثلاثة أسابيع مع تراجع الطلب عليه كملاذ آمن، نتيجة التفاؤل بإحراز تقدم في محادثات التجارة بين
الولايات المتحدة
والصين. واتجه المستثمرون إلى انتظار اجتماع
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
الأميركي لمناقشة أسعار الفائدة.
وفقًا لرويترز، انخفض سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 3944.29 دولارًا للأوقية، مسجلاً أدنى مستوياته منذ السادس من تشرين الاول، بينما تراجعت العقود الاميركية الآجلة لشهركانون الاول بنسبة 1.5% لتصل إلى 3959.60 دولارًا للأوقية.
ورغم موجة التراجع الحالية، ارتفع الذهب بنحو 51% منذ بداية العام بدعم من التوترات الجيوسياسية والتجارية وتوقعات خفض أسعار الفائدة الاميركية، إلا أن التفاؤل التجاري قيد مكاسبه مؤقتًا.
وقال جيم ويكوف كبير محللي شركة كيتكو ميتالز: "تراجع التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين بشكل ملحوظ، مع احتمالية التوصل إلى اتفاق تجاري خلال القمة المرتقبة بين الرئيسين شي وترامب، ما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار
المعادن
الثمينة التي تُعتبر ملاذًا آمنا".
تراجعت، بالنسبة لبقية المعادن النفيسة، الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 46.68 دولارًا للأوقية بعد أن لامست أدنى مستوياتها منذ 26 أيلول، وانخفض البلاتين بنسبة 1.1% إلى 1575.43 دولارًا، وهبط البلاديوم بنسبة 3% إلى 1366.75 دولارًا للأوقية. (العين)
