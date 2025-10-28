Advertisement

إقتصاد

آبل تحلق إلى 4 تريليونات دولار بقوة "آيفون"

Lebanon 24
28-10-2025 | 16:10
اجتازت شركة "آبل" حاجز 4 تريليونات دولار في قيمتها السوقية لأول مرة يوم الثلاثاء، لتنضم إلى النادي الحصري للشركات التكنولوجية العملاقة التي حققت هذا الرقم القياسي.

وسجل سهم الشركة أعلى مستوى له على الإطلاق عند 269.2 دولار، مدعوماً بأداء مبيعات قوي لأحدث طرازات "آيفون"، مما ساعد على تعويض التباطؤ الملاحظ في سباق الذكاء الاصطناعي.
وقال محللون إن الطلب القوي على سلسلة "آيفون 17" و"آيفون إير" في الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة والصين، دفع السهم لتحقيق مكاسب بلغت حوالي 13% منذ إطلاق المنتجات في أيلول الماضي.

وتأتي "آبل" في المرتبة الثالثة بعد "إنفيديا" و"مايكروسوفت" في سباق القيمة السوقية، فيما لا تزال مخاوف المستثمرين قائمة بشأن استراتيجية الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي بعد خسارتها عدداً من كبار مسؤولي هذا القطاع لصالح منافسين مثل "ميتا".
