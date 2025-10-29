مع إقبال المستثمرين قبيل قرار الفائدة الأميركي.. ارتفاع في اسعار الذهب

Advertisement

صعد اليوم الأربعاء وسط إقبال على الشراء بعد تراجع المعدن النفيس إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع خلال الجلسة السابقة، حيث يترقب المستثمرون الآن قرار (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق .وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 3977.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:14 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد تراجعه أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوى له منذ السابع من تشرين الأول.وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.2% مسجلة 3991.70 دولار للأونصة.