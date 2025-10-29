Advertisement

إقتصاد

مع إقبال المستثمرين قبيل قرار الفائدة الأميركي.. ارتفاع في اسعار الذهب

Lebanon 24
29-10-2025 | 01:03
صعد الذهب اليوم الأربعاء وسط إقبال على الشراء بعد تراجع المعدن النفيس إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع خلال الجلسة السابقة، حيث يترقب المستثمرون الآن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 3977.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:14 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد تراجعه أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوى له منذ السابع من  تشرين الأول.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم  كانون الأول بنسبة 0.2% مسجلة 3991.70 دولار للأونصة.
