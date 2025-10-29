بايرن ميونخ يطمح لكسر رقم ميلان القياسي

Advertisement

يحل فريق بايرن ميونخ ضيفاً ثقيلاً على نظيره كولن، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس ، في مواجهة يسعى من خلالها "البافاري" لمواصلة سلسلة انتصاراته التاريخية بالموسم الحالي.يسعى بايرن ميونخ لتحقيق رقماً قياسياً جديداً يتمثل في تحقيق الفوز الـ14 توالياً بمختلف المسابقات هذا الموسم، وكسر الرقم القياسي المسجل بإسم نادي الذي حقق 13 فوزاً متتالياً بمختلف المسابقات في موسم 1992 – 1993.كما يسعى بايرن ميونخ لتعزيز صدارته في قائمة أكثر الأندية تهديفاً هذا الموسم بين أندية الدوريات الأوروبية الكبرى، بعدما سجل 47 هدفاً في مختلف المسابقات.وكان بايرن تغلب على بروسيا مونشغلادباخ بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الألماني، وهو الفوز الـ13 توالياً للعملاق "البافاري" بمختلف المسابقات في إنجاز لم يحققه سوى نادي ميلان الإيطالي من بين أندية الدوريات الأوروبية الكبرى.يذكر أن نادي بايرن الذي جدد تعاقده مؤخراً مع مدربه البلجيكي فينسنت كومباني يتصدر جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 24 نقطة حصدها من 8 انتصارات توالياً، كما توج بلقب كأس السوبر بعدما تغلب على شتوتغارت 2-1، بينما يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة برصيد 9 نقاط خلف صاحب الصدارة بفارق هدف وحيد.