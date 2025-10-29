بايرن ميونخ يطمح لكسر رقم ميلان القياسي

26
إقتصاد
يحل فريق بايرن ميونخ ضيفاً ثقيلاً على نظيره كولن، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس
ألمانيا
، في مواجهة يسعى من خلالها "البافاري" لمواصلة سلسلة انتصاراته التاريخية بالموسم الحالي.
يسعى بايرن ميونخ لتحقيق رقماً قياسياً جديداً يتمثل في تحقيق الفوز الـ14 توالياً بمختلف المسابقات هذا الموسم، وكسر الرقم القياسي المسجل بإسم نادي
ميلان
الإيطالي
الذي حقق 13 فوزاً متتالياً بمختلف المسابقات في موسم 1992 – 1993.
كما يسعى بايرن ميونخ لتعزيز صدارته في قائمة أكثر الأندية تهديفاً هذا الموسم بين أندية الدوريات الأوروبية الكبرى، بعدما سجل 47 هدفاً في مختلف المسابقات.
وكان بايرن تغلب على بروسيا مونشغلادباخ بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الألماني، وهو الفوز الـ13 توالياً للعملاق "البافاري" بمختلف المسابقات في إنجاز لم يحققه سوى نادي ميلان الإيطالي من بين أندية الدوريات الأوروبية الكبرى.
يذكر أن نادي بايرن الذي جدد تعاقده مؤخراً مع مدربه البلجيكي فينسنت كومباني يتصدر جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 24 نقطة حصدها من 8 انتصارات توالياً، كما توج بلقب كأس السوبر بعدما تغلب على شتوتغارت 2-1، بينما يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة
دوري أبطال أوروبا
برصيد 9 نقاط خلف
باريس سان جيرمان
صاحب الصدارة بفارق هدف وحيد.
