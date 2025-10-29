قانون الإيجارات غير السكنية بين النص والتطبيق في جامعة بيروت العربية

Advertisement

نظمت كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة العربية ندوة بعنوان " قانون الإيجارات غير السكنية بين النص والتطبيق" شارك فيها كل من رئيس قسم القانون المدني والعميد السابق لهذه الكلية البروفيسور محمد حسن ، النقيب السابق للمحامين في بيروت نادر كسبار، المحامي والأستاذ الجامعي البروفيسور عبده غصوب، وادار الندوة عميد الكلية البروفيسور محمد عبد الرحيم.بداية تحدث عميد الكلية البروفيسور عبد الرحيم شارحاً اهداف هذه الندوة التي "تأتي في وقت يشهد تحولات اقتصادية وتشريعية عميقة تجعل من الضروري إعادة النظر في كيفية تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، لاسيما في العقود غير السكنية، التي تُعد ركيزة أساسية للحركة التجارية والاقتصادية في لبنان".ثم قدم البروفسور محمد حسن قاسم نظرة عامة حول قوانين الإيجارات غير السكنية مستعرضاً التجارب التشريعية في دول مختلفة، مشيراً الى أن "هذه التجارب لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت معيارًا من معايير قياس جودة التعليم القانوني على المستوى العالمي. والغاية من هذا قد تكون إما للاستفادة من التجارب الإيجابية، أو لدرس التجارب السلبية وطرحها جانبًا لتفاديها".وتابع قاسم :" اليوم، ما نعرضه هو مشكلة محددة تواجهنا، سواء في مصر أو في لبنان، وهي مشكلة لها جذور واحدة وأبعاد وانعكاسات سلبية متماثلة. لذا، سنتناول القانون المصري الجديد، الصادر قبل ثلاثة أشهر فقط، والذي أحدث ضجة كبيرة في الساحة القانونية والاجتماعية بمصر، ويمكن أن نستفيد من انعكاساته السلبية لدراسة وضع لبنان".تحدث البروفسور عبده غصوب، "عن إحدى المسائل المحورية في القانون اللبناني، وهي المتعلّقة بقانون الإيجارات غير السكنية رقم 160/2014، وما يرافقه من تشابك تشريعي وتعديلات متلاحقة أدّت إلى حالةٍ من عدم الاستقرار في البيئة القانونية والاجتماعية على حدّ سواء.وما شكّل هذا القانون، منذ صدوره، محورًا أساسيًا للنقاش بين مختلف الجهات المعنية، نظرًا لما أثاره من إشكاليات تتعلّق بمدى انسجام أحكامه مع المبادئ الدستورية، وبخاصة في ما يتعلّق بحماية حقوق المالكين من جهة، وضمان حقوق المستأجرين من جهةٍ أخرى".