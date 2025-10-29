Advertisement

إقتصاد

العراق يحظر استيراد أكثر من 40 محصولاً لتعزيز الاكتفاء الذاتي

Lebanon 24
29-10-2025 | 09:00
Doc-P-1435541-638973464992159144.png
Doc-P-1435541-638973464992159144.png photos 0
يمثّل قرار وزارة الزراعة العراقية القاضي بحظر استيراد أكثر من 40 صنفاً من المحاصيل والمنتجات الزراعية خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وسط تباين في الآراء بين المسؤولين والمزارعين حول جدواه الفعلية.
وأكد مستشار وزارة الزراعة الدكتور مهدي ضمد القيسي أن القرار يستند إلى قوانين الحجر الزراعي وحماية المنتجات، مشدداً على أن الحظر يهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستهلاك والإنتاج المحلي، ومنع اضطرابات الأسعار في الأسواق.

وأوضح القيسي أن الحظر ينقسم إلى نوعين: دائم لحماية الثروة النباتية والحيوانية من الأمراض، ومؤقت يُحدّد وفقاً للرزنامة الزراعية تبعاً لحجم الإنتاج المحلي. وتشمل قائمة المنع المؤقت حالياً محاصيل مثل البصل، البطاطا، والطماطم، فيما يمنع استيراد نباتات وأجزاء من المانغو والزيتون والعنب وغيرها بشكل دائم.

وفي المقابل، حذر أحمد العيساوي، عضو الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، من أن الواقع الزراعي في العراق يعيش "أسوأ مراحله"، مشيراً إلى شح المياه وغياب الدعم الحكومي، وانتشار المنتجات المستوردة رغم الحظر، ما جعل الفلاحين أمام تحديات تهدد استمرار الزراعة.

وأكد العيساوي أن "شح المياه القاتل" بات أزمة وطنية تهدد الأمن الغذائي، داعياً الحكومة إلى التحرك العاجل لتأمين الحصة المائية وتعويض المتضررين.
 
(الجزيرة)
