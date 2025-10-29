Advertisement

إقتصاد

العقوبات الغربية تضغط على صادرات النفط الروسي دون أن توقفها

Lebanon 24
29-10-2025 | 10:00
رغم تشديد العقوبات الأميركية والأوروبية ضد موسكو وشركتي روسنفت ولوك أويل، لا تزال صادرات النفط الروسية من الموانئ الغربية مستمرة بوتيرة شبه مستقرة، بحسب بيانات شركة "LSEG" ومصادر في السوق.
وتُقدّر الشحنات المنطلقة من موانئ بريمورسك وأوست لوغا ونوفوروسيسك خلال تشرين الأول بنحو 2.33 مليون برميل يومياً، ما يتماشى مع البرنامج المعدل للشهر.

لكن الضغوط تزداد على هذه الصادرات مع اقتراب مهلة 21 تشرين الثاني، التي حددتها واشنطن لإنهاء التعاملات مع الشركتين الروسيتين. وتشير المصادر إلى أن شحنات النفط المتجهة حالياً إلى الهند وتركيا قد تواجه مخاطر مالية ومصرفية بسبب العقوبات وصعوبة الدفع بالروبية.

وتدرس المصافي الهندية حالياً تأثير العقوبات على عقودها مع روسيا، بينما يُتوقع أن تُحوّل موسكو جزءاً من مبيعاتها إلى شركات وساطة مستقلة، ما يرفع التكاليف التشغيلية ويؤمن حماية نسبية من القيود الغربية.
 
(CNN إقتصادية)
