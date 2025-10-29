24
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
11
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
العقوبات الغربية تضغط على صادرات النفط الروسي دون أن توقفها
Lebanon 24
29-10-2025
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
رغم تشديد
العقوبات
الأميركية والأوروبية ضد
موسكو
وشركتي روسنفت ولوك أويل، لا تزال صادرات النفط الروسية من الموانئ الغربية مستمرة بوتيرة شبه مستقرة، بحسب بيانات شركة "LSEG" ومصادر في السوق.
Advertisement
وتُقدّر الشحنات المنطلقة من موانئ بريمورسك وأوست لوغا ونوفوروسيسك خلال تشرين الأول بنحو 2.33 مليون برميل يومياً، ما يتماشى مع البرنامج المعدل للشهر.
لكن الضغوط تزداد على هذه الصادرات مع اقتراب مهلة 21 تشرين الثاني، التي حددتها
واشنطن
لإنهاء التعاملات مع الشركتين الروسيتين. وتشير المصادر إلى أن شحنات النفط المتجهة حالياً إلى الهند وتركيا قد تواجه مخاطر مالية ومصرفية بسبب العقوبات وصعوبة الدفع بالروبية.
وتدرس المصافي الهندية حالياً تأثير العقوبات على عقودها مع
روسيا
، بينما يُتوقع أن تُحوّل موسكو جزءاً من مبيعاتها إلى شركات وساطة مستقلة، ما يرفع التكاليف التشغيلية ويؤمن حماية نسبية من القيود الغربية.
(CNN إقتصادية)
مواضيع ذات صلة
"أ.ف.ب": ارتفاع متسارع لأسعار النفط بعد العقوبات الأميركية على مجموعتين للنفط الروسي
Lebanon 24
"أ.ف.ب": ارتفاع متسارع لأسعار النفط بعد العقوبات الأميركية على مجموعتين للنفط الروسي
29/10/2025 20:07:45
29/10/2025 20:07:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير النفط الكويتي يتوقع ارتفاع أسعار النفط بعد العقوبات الأميركية على شركات روسية
Lebanon 24
وزير النفط الكويتي يتوقع ارتفاع أسعار النفط بعد العقوبات الأميركية على شركات روسية
29/10/2025 20:07:45
29/10/2025 20:07:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز": شركات نفط حكومية صينية كبرى تعلق مشتريات النفط الروسي المنقولة بحرا بسبب المخاوف بشأن العقوبات الغربية
Lebanon 24
"رويترز": شركات نفط حكومية صينية كبرى تعلق مشتريات النفط الروسي المنقولة بحرا بسبب المخاوف بشأن العقوبات الغربية
29/10/2025 20:07:45
29/10/2025 20:07:45
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء كردستان: بغداد وشركات النفط العاملة في الإقليم توصلتا لتفاهم بشأن استئناف صادرات النفط
Lebanon 24
رئيس وزراء كردستان: بغداد وشركات النفط العاملة في الإقليم توصلتا لتفاهم بشأن استئناف صادرات النفط
29/10/2025 20:07:45
29/10/2025 20:07:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الأوروبي
بات على
واشنطن
أوروبي
الغربي
روسيا
تركيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
بأكثر من 5 تريليونات.. إنفيديا من الشركات الأعلى قيمة في العالم
Lebanon 24
بأكثر من 5 تريليونات.. إنفيديا من الشركات الأعلى قيمة في العالم
11:30 | 2025-10-29
29/10/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرع: هناك فرص تاريخية للمستثمرين في سوريا
Lebanon 24
الشرع: هناك فرص تاريخية للمستثمرين في سوريا
10:55 | 2025-10-29
29/10/2025 10:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون يدعو إلى نهضة صناعية وطنية لمواكبة العصر
Lebanon 24
الرئيس عون يدعو إلى نهضة صناعية وطنية لمواكبة العصر
10:45 | 2025-10-29
29/10/2025 10:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موزعو المحروقات: لضرورة توافره في جميع الظروف
Lebanon 24
موزعو المحروقات: لضرورة توافره في جميع الظروف
10:21 | 2025-10-29
29/10/2025 10:21:58
Lebanon 24
Lebanon 24
نظام التقاعد في لبنان: نحو منظومة عادلة ومستدامة
Lebanon 24
نظام التقاعد في لبنان: نحو منظومة عادلة ومستدامة
10:04 | 2025-10-29
29/10/2025 10:04:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
11:00 | 2025-10-29
29/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار على طريق عام صوفر وسقوط قتلى!
Lebanon 24
إطلاق نار على طريق عام صوفر وسقوط قتلى!
15:48 | 2025-10-28
28/10/2025 03:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو متداول لحادثة في مدرسة بطرابلس… هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو متداول لحادثة في مدرسة بطرابلس… هذه حقيقته
14:32 | 2025-10-28
28/10/2025 02:32:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الأجواء الصيفية ستتبدل.. بداية موسم الأمطار في لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الأجواء الصيفية ستتبدل.. بداية موسم الأمطار في لبنان في هذا الموعد
03:41 | 2025-10-29
29/10/2025 03:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
على طريقة الأفلام.. هكذا حاولت أميركا اختطاف رئيس فنزويلا من الجو!
Lebanon 24
على طريقة الأفلام.. هكذا حاولت أميركا اختطاف رئيس فنزويلا من الجو!
15:00 | 2025-10-28
28/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
11:30 | 2025-10-29
بأكثر من 5 تريليونات.. إنفيديا من الشركات الأعلى قيمة في العالم
10:55 | 2025-10-29
الشرع: هناك فرص تاريخية للمستثمرين في سوريا
10:45 | 2025-10-29
الرئيس عون يدعو إلى نهضة صناعية وطنية لمواكبة العصر
10:21 | 2025-10-29
موزعو المحروقات: لضرورة توافره في جميع الظروف
10:04 | 2025-10-29
نظام التقاعد في لبنان: نحو منظومة عادلة ومستدامة
09:44 | 2025-10-29
الهيئة الناظمة للقنب الهندي: وحدنا مخولون إصدار الرخص
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
29/10/2025 20:07:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
29/10/2025 20:07:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
29/10/2025 20:07:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24