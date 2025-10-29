21
إقتصاد
الاقتصاد السعودي يواصل الصعود مع ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية
Lebanon 24
29-10-2025
|
14:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
توقع
وزير الاقتصاد
والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم أن ينمو اقتصاد
السعودية
بنسبة 5.1% خلال العام الجاري 2025.
وأكد الوزير السعودي، في جلسة في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في
الرياض
، أن
المملكة
لا تستهدف زيادة عدد الوظائف فقط، بل توفير وظائف ذات قيمة عالية تساعد الأسر السعودية على زيادة دخلها، وتحسين مستوى معيشتها.
وأوضح وزير الاقتصاد السعودي أن مساهمة النشاط غير النفطي في الاقتصاد وصلت إلى 56%، مبينا أن ذلك لا يعني الاحتفال، فما نحتاج لتحقيقه في السنوات الخمس المقبلة يفوق بكثير ما تحقق بالفعل، حيث نستهدف لرفعه إلى 69%.
وقال الإبراهيم: "علينا الاعتراف بأن السعودية في رحلة إعادة هيكلة طويلة الأمد"، مضيفا "أن النمو المقبل في السعودية لن يكون بتقليل الإنفاق بل سيعتمد على الإنفاق الذكي".
وكان
صندوق النقد الدولي
قد رفع في وقت سابق من الشهر الجاري توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4% للعام 2025، بزيادة قدرها 0.4% عن تقديراته السابقة، مشيرا إلى استمرار تعافي الاقتصاد.
وتستضيف العاصمة الرياض في الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجاري أعمال النسخة التاسعة من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقد تحت شعار "مفتاح الازدهار" بمشاركة واسعة من قادة الدول وكبار التنفيذيين والمستثمرين العالميين والخبراء في مجالات الاقتصاد والطاقة والتقنية. (روسيا اليوم)
