إقتصاد

في حال فشل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.. ما هي خطة مارك زوكربيرغ البديلة؟

Lebanon 24
30-10-2025 | 05:15
دافع مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "ميتا بلاتفورمز"، عن الاستثمارات الضخمة التي ضختها شركته في مجال الذكاء الاصطناعي خلال مكالمة أرباح الربع الثالث يوم الأربعاء، مكرراً تصريحاته السابقة بأن "الاستثمار المفرط خير من الاستثمار القليل".
وأكد زوكربيرغ أن العائدات بدأت تظهر بالفعل. ضخت "ميتا" هذا العام نحو 14.3 مليار دولار في "شركة Scale AI"، ضمن خطة لإعادة هيكلة وحدة الذكاء الاصطناعي التي باتت تُعرَف الآن باسم "Superintelligence Labs".

ورغم تصاعد المخاوف من أن هذا الإنفاق المفرط قد يغذي فقاعة تكنولوجية، خصوصاً مع دخول منافسين كبار مثل "OpenAI"، فإن زوكربيرغ يرى أن الاستثمار الكبير في الذكاء الاصطناعي هو الخيار الأكثر ربحية على المدى الطويل.
