Advertisement

إقتصاد

نمو اقتصاد منطقة اليورو

Lebanon 24
30-10-2025 | 07:10
A-
A+
Doc-P-1435940-638974266987620723.png
Doc-P-1435940-638974266987620723.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سجل اقتصاد منطقة اليورو نموا بنسبة 0.2% في الربع الثالث من هذا العام، متجاوزا توقعات السوق، بحسب البيانات الأولية التي أصدرها مكتب الإحصاء الأوروبي اليوم الخميس.
Advertisement

ويأتي هذا الرقم بعد توسع بنسبة 0.1% في الربع السابق، وهو ما توقعه خبراء الاقتصاد مرة أخرى للفترة من تموز إلى أيلول.

وفي مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% خلال نفس الفترة.

ومن بين الدول الأعضاء، سجلت السويد أقوى نمو ربع سنوي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1%، تليها البرتغال بنسبة 0.8% ثم التشيك بنسبة 0.7%.

وشهدت ليتوانيا أكبر انكماش، مع انخفاض الناتج بنسبة 0.2%، في حين سجلت أيرلندا وفنلندا انخفاضًا بنسبة 0.1% لكل منهما.

وعلى أساس سنوي، توسع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 1.3%، مقارنة بنحو 1.5% للاتحاد الأوروبي الأوسع، وفقا لما ذكره يوروستات. (الأناضول)

 
مواضيع ذات صلة
فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو يتراجع إلى 27.7 مليار يورو
lebanon 24
30/10/2025 21:41:56 Lebanon 24 Lebanon 24
طفرة الذكاء الاصطناعي.. نمو مذهل يخفي اقتصادًا هشًا
lebanon 24
30/10/2025 21:41:56 Lebanon 24 Lebanon 24
القضاء الفرنسي يحسم اليوم قضية ساركوزي بشأن تقاضي ملايين اليورو من القذافي
lebanon 24
30/10/2025 21:41:56 Lebanon 24 Lebanon 24
اليورو يتجه نحو أعلى مستوى في 4 سنوات
lebanon 24
30/10/2025 21:41:56 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الدول الأعضاء

منطقة اليورو

الأناضول

الأوروبي

البرتغال

أيرلندا

السويد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:15 | 2025-10-30
11:06 | 2025-10-30
10:50 | 2025-10-30
08:16 | 2025-10-30
07:02 | 2025-10-30
06:00 | 2025-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24