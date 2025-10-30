نمو اقتصاد منطقة اليورو

Advertisement

سجل اقتصاد نموا بنسبة 0.2% في الربع الثالث من هذا العام، متجاوزا توقعات السوق، بحسب البيانات الأولية التي أصدرها مكتب الإحصاء اليوم الخميس.ويأتي هذا الرقم بعد توسع بنسبة 0.1% في الربع السابق، وهو ما توقعه خبراء الاقتصاد مرة أخرى للفترة من إلى أيلول.وفي مختلف أنحاء ، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% خلال نفس الفترة.ومن بين ، سجلت أقوى نمو ربع سنوي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1%، تليها بنسبة 0.8% ثم التشيك بنسبة 0.7%.وشهدت ليتوانيا أكبر انكماش، مع انخفاض الناتج بنسبة 0.2%، في حين سجلت وفنلندا انخفاضًا بنسبة 0.1% لكل منهما.وعلى أساس سنوي، توسع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 1.3%، مقارنة بنحو 1.5% للاتحاد الأوروبي الأوسع، وفقا لما ذكره يوروستات. (الأناضول)