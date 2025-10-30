نمو اقتصاد منطقة اليورو

24
سجل اقتصاد
منطقة اليورو
نموا بنسبة 0.2% في الربع الثالث من هذا العام، متجاوزا توقعات السوق، بحسب البيانات الأولية التي أصدرها مكتب الإحصاء
الأوروبي
اليوم الخميس.
ويأتي هذا الرقم بعد توسع بنسبة 0.1% في الربع السابق، وهو ما توقعه خبراء الاقتصاد مرة أخرى للفترة من
تموز
إلى أيلول.
وفي مختلف أنحاء
الاتحاد الأوروبي
، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% خلال نفس الفترة.
ومن بين
الدول الأعضاء
، سجلت
السويد
أقوى نمو ربع سنوي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1%، تليها
البرتغال
بنسبة 0.8% ثم التشيك بنسبة 0.7%.
وشهدت ليتوانيا أكبر انكماش، مع انخفاض الناتج بنسبة 0.2%، في حين سجلت
أيرلندا
وفنلندا انخفاضًا بنسبة 0.1% لكل منهما.
وعلى أساس سنوي، توسع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 1.3%، مقارنة بنحو 1.5% للاتحاد الأوروبي الأوسع، وفقا لما ذكره يوروستات. (الأناضول)
