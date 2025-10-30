Advertisement

إقتصاد

"بي واي دي" في مأزق

Lebanon 24
30-10-2025 | 11:06
A-
A+
Doc-P-1436022-638974411099385601.png
Doc-P-1436022-638974411099385601.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تواجه شركة "بي واي دي" الصينية، أكبر صانع للسيارات الكهربائية في العالم، تراجعاً حاداً في أدائها المالي، حيث أعلنت الخميس عن هبوط أرباحها في الربع الثالث بنسبة 33% على أساس سنوي، لتصل إلى 7.82 مليار يوان (1.1 مليار دولار).
Advertisement

وجاء هذا التراجع المدوّي في ظل احتدام المنافسة في السوق المحلية الصينية وتشديد الرقابة على القطاع، حيث انخفضت إيرادات الشركة بنسبة 3% إلى 194.98 مليار يوان، محققة أدنى من توقعات المحللين البالغة 216 مليار يوان.

وعلى صعيد المبيعات، سلمت الشركة التي يتخذ من مدينة شنزن مقراً لها نحو 1.15 مليون مركبة تعمل بالطاقة الجديدة، مسجلة انخفاضاً بنسبة 1.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ويظهر هذا التراجع بشكل صارخ عند المقارنة مع منافسيها المحليين، حيث سجلت شركة "جيلي أوتوموبيل" نمواً بنسبة 96% في المبيعات، بينما قفزت مبيعات "تشونغتشينغ تشانغآن أوتوموبيل" بنسبة 84%.

ويعكس هذا الأداء المعاكس تحديات متصاعدة تواجه "بي واي دي" في معركتها للحفاظ على صدارتها في سوقها المحلية، فيما تواصل حرب الأسعار الممتدة إثارة مخاوف الحكومة الصينية من تداعياتها على جودة المنتجات.

وفي إشارة إلى صعوبة الظروف الحالية، خفضت الشركة هدف مبيعاتها لعام 2025 بنسبة 16% إلى 4.6 مليون وحدة. كما فقدت في سبتمبر الماضي لقبها كأكبر بائع للسيارات في الصين لصالح شركة "سايك موتور" المملوكة للدولة، مسجلة أول تراجع سنوي في المبيعات منذ 18 شهراً. (الشرق)
مواضيع ذات صلة
واشنطن ترفض تمويل صواريخ "توماهوك" لأوكرانيا وزيلينسكي في مأزق
lebanon 24
30/10/2025 21:41:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ميلوني في مأزق حرج بعد احتجاز "أسطول الصمود"
lebanon 24
30/10/2025 21:41:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"دي بي ورلد" تفتتح مكتبها الأول في لبنان.. وفؤاد شهاب دندن مدير إقليمي
lebanon 24
30/10/2025 21:41:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد فوزه بالكرة الذهبية.. ديمبيلي في مأزق بسبب "هدية الأم"
lebanon 24
30/10/2025 21:41:56 Lebanon 24 Lebanon 24

الطاقة الجديدة

الصينية

موبيل

تشانغ

الترا

تشينغ

الصين

الرب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:15 | 2025-10-30
10:50 | 2025-10-30
08:16 | 2025-10-30
07:10 | 2025-10-30
07:02 | 2025-10-30
06:00 | 2025-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24