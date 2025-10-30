24
إقتصاد
"بي واي دي" في مأزق
Lebanon 24
30-10-2025
|
11:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
تواجه شركة "بي واي دي"
الصينية
، أكبر صانع للسيارات الكهربائية في العالم، تراجعاً حاداً في أدائها المالي، حيث أعلنت الخميس عن هبوط أرباحها في الربع الثالث بنسبة 33% على أساس سنوي، لتصل إلى 7.82 مليار يوان (1.1 مليار دولار).
وجاء هذا التراجع المدوّي في ظل احتدام المنافسة في السوق المحلية الصينية وتشديد الرقابة على القطاع، حيث انخفضت إيرادات الشركة بنسبة 3% إلى 194.98 مليار يوان، محققة أدنى من توقعات المحللين البالغة 216 مليار يوان.
وعلى صعيد المبيعات، سلمت الشركة التي يتخذ من مدينة شنزن مقراً لها نحو 1.15 مليون مركبة تعمل بالطاقة الجديدة، مسجلة انخفاضاً بنسبة 1.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ويظهر هذا التراجع بشكل صارخ عند المقارنة مع منافسيها المحليين، حيث سجلت شركة "
جيلي
أوتوموبيل" نمواً بنسبة 96% في المبيعات، بينما قفزت مبيعات "تشونغتشينغ تشانغآن أوتوموبيل" بنسبة 84%.
ويعكس هذا الأداء المعاكس تحديات متصاعدة تواجه "بي واي دي" في معركتها للحفاظ على صدارتها في سوقها المحلية، فيما تواصل حرب الأسعار الممتدة إثارة مخاوف الحكومة الصينية من تداعياتها على جودة المنتجات.
وفي إشارة إلى صعوبة الظروف الحالية، خفضت الشركة هدف مبيعاتها لعام 2025 بنسبة 16% إلى 4.6 مليون وحدة. كما فقدت في سبتمبر الماضي لقبها كأكبر بائع للسيارات في
الصين
لصالح شركة "سايك موتور" المملوكة للدولة، مسجلة أول تراجع سنوي في المبيعات منذ 18 شهراً. (الشرق)
إليكم تسعيرة المولّدات الخاصة عن شهر تشرين الأوّل
Lebanon 24
إليكم تسعيرة المولّدات الخاصة عن شهر تشرين الأوّل
12:15 | 2025-10-30
30/10/2025 12:15:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. لبنان يتصدر عربيا بأغلى أسعار الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. لبنان يتصدر عربيا بأغلى أسعار الكهرباء
10:50 | 2025-10-30
30/10/2025 10:50:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميم مهم من وزارة المالية.. هذه تفاصيله
Lebanon 24
تعميم مهم من وزارة المالية.. هذه تفاصيله
08:16 | 2025-10-30
30/10/2025 08:16:44
Lebanon 24
Lebanon 24
نمو اقتصاد منطقة اليورو
Lebanon 24
نمو اقتصاد منطقة اليورو
07:10 | 2025-10-30
30/10/2025 07:10:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجددا.. أسعار الذهب ترتفع
Lebanon 24
مُجددا.. أسعار الذهب ترتفع
07:02 | 2025-10-30
30/10/2025 07:02:35
Lebanon 24
Lebanon 24
