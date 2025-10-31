التضخم في منطقة اليورو يواصل الانحسار مسجلًا 2.1% خلال تشرين الأول

Advertisement

أظهرت التقديرات الأولية الصادرة عن "يوروستات" تراجع التضخم السنوي في إلى 2.1% خلال شهر تشرين الأول 2025.وللمقارنة فقد كان التضخم السنوي في شهر سبتمبر الماضي عند مستوى 2.2%.وتتوافق نتيجة شهر أكتوبر 2025 مع توقعات المحللين الاقتصاديين التي استطلعها موقع "ترادينغ إيكونوميكس".ويأتي هذا التراجع الطفيف في إطار المسار التدريجي لعودة التضخم نحو المستوى المستهدف من قبل عند 2%. (روسيا اليوم)