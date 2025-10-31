Advertisement

إقتصاد

التضخم في منطقة اليورو يواصل الانحسار مسجلًا 2.1% خلال تشرين الأول

Lebanon 24
31-10-2025 | 11:19
A-
A+

Doc-P-1436483-638975280571646364.jpg
Doc-P-1436483-638975280571646364.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أظهرت التقديرات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" تراجع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.1% خلال شهر تشرين الأول 2025.
Advertisement

وللمقارنة فقد كان التضخم السنوي في شهر سبتمبر الماضي عند مستوى 2.2%.

وتتوافق نتيجة شهر أكتوبر 2025 مع توقعات المحللين الاقتصاديين التي استطلعها موقع "ترادينغ إيكونوميكس".

ويأتي هذا التراجع الطفيف في إطار المسار التدريجي لعودة التضخم نحو المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي عند 2%. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الذهب يواصل التراجع في المعاملات الفورية وينخفض 3% في أحدث التعاملات مسجلًا 4193.29 دولار للأوقية
lebanon 24
31/10/2025 20:43:45 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: تعليق مشاريع في شيكاغو بـ 2.1 مليار دولار
lebanon 24
31/10/2025 20:43:45 Lebanon 24 Lebanon 24
نمو اقتصاد منطقة اليورو
lebanon 24
31/10/2025 20:43:45 Lebanon 24 Lebanon 24
فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو يتراجع إلى 27.7 مليار يورو
lebanon 24
31/10/2025 20:43:45 Lebanon 24 Lebanon 24

البنك المركزي الأوروبي

البنك المركزي

مكتب الإحصاء

منطقة اليورو

روسيا اليوم

أوروبي

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:00 | 2025-10-31
13:50 | 2025-10-31
11:34 | 2025-10-31
09:12 | 2025-10-31
06:39 | 2025-10-31
05:53 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24