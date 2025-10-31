25
o
بيروت
21
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
8
o
بشري
22
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
التضخم في منطقة اليورو يواصل الانحسار مسجلًا 2.1% خلال تشرين الأول
Lebanon 24
31-10-2025
|
11:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت التقديرات الأولية الصادرة عن
مكتب الإحصاء
الأوروبي
"يوروستات" تراجع التضخم السنوي في
منطقة اليورو
إلى 2.1% خلال شهر تشرين الأول 2025.
Advertisement
وللمقارنة فقد كان التضخم السنوي في شهر سبتمبر الماضي عند مستوى 2.2%.
وتتوافق نتيجة شهر أكتوبر 2025 مع توقعات المحللين الاقتصاديين التي استطلعها موقع "ترادينغ إيكونوميكس".
ويأتي هذا التراجع الطفيف في إطار المسار التدريجي لعودة التضخم نحو المستوى المستهدف من قبل
البنك المركزي الأوروبي
عند 2%. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الذهب يواصل التراجع في المعاملات الفورية وينخفض 3% في أحدث التعاملات مسجلًا 4193.29 دولار للأوقية
Lebanon 24
الذهب يواصل التراجع في المعاملات الفورية وينخفض 3% في أحدث التعاملات مسجلًا 4193.29 دولار للأوقية
31/10/2025 20:43:45
31/10/2025 20:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: تعليق مشاريع في شيكاغو بـ 2.1 مليار دولار
Lebanon 24
البيت الأبيض: تعليق مشاريع في شيكاغو بـ 2.1 مليار دولار
31/10/2025 20:43:45
31/10/2025 20:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
نمو اقتصاد منطقة اليورو
Lebanon 24
نمو اقتصاد منطقة اليورو
31/10/2025 20:43:45
31/10/2025 20:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو يتراجع إلى 27.7 مليار يورو
Lebanon 24
فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو يتراجع إلى 27.7 مليار يورو
31/10/2025 20:43:45
31/10/2025 20:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
البنك المركزي الأوروبي
البنك المركزي
مكتب الإحصاء
منطقة اليورو
روسيا اليوم
أوروبي
روسيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
من هي الدول الأكثر "استهلاكاً" للذهب؟ أرقام تكشف
Lebanon 24
من هي الدول الأكثر "استهلاكاً" للذهب؟ أرقام تكشف
14:00 | 2025-10-31
31/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن مرفأ بيروت.. ماذا أعلن وزير الأشغال؟
Lebanon 24
بشأن مرفأ بيروت.. ماذا أعلن وزير الأشغال؟
13:50 | 2025-10-31
31/10/2025 01:50:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حادثة جبيل... اتحاد الأفران يطالب بالتزام معايير سلامة الغذاء
Lebanon 24
بعد حادثة جبيل... اتحاد الأفران يطالب بالتزام معايير سلامة الغذاء
11:34 | 2025-10-31
31/10/2025 11:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتباراً من منتصف كانون الأول المقبل.. سفر من دون تأشيرة بين روسيا والأردن
Lebanon 24
اعتباراً من منتصف كانون الأول المقبل.. سفر من دون تأشيرة بين روسيا والأردن
09:12 | 2025-10-31
31/10/2025 09:12:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى للمضمونين وأصحاب العمل
Lebanon 24
بشرى للمضمونين وأصحاب العمل
06:39 | 2025-10-31
31/10/2025 06:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
15:30 | 2025-10-30
30/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
14:54 | 2025-10-30
30/10/2025 02:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جدًا... وفاة كاتب وشاعر لبناني (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين جدًا... وفاة كاتب وشاعر لبناني (صورة)
16:38 | 2025-10-30
30/10/2025 04:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط وأُصيب في رأسه... نقل إبن فنانة شهيرة إلى العناية المركّزة
Lebanon 24
سقط وأُصيب في رأسه... نقل إبن فنانة شهيرة إلى العناية المركّزة
17:30 | 2025-10-30
30/10/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف ستردّ إسرائيل على خطوة رئيس الجمهورية الجريئة؟
Lebanon 24
كيف ستردّ إسرائيل على خطوة رئيس الجمهورية الجريئة؟
10:00 | 2025-10-31
31/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:00 | 2025-10-31
من هي الدول الأكثر "استهلاكاً" للذهب؟ أرقام تكشف
13:50 | 2025-10-31
بشأن مرفأ بيروت.. ماذا أعلن وزير الأشغال؟
11:34 | 2025-10-31
بعد حادثة جبيل... اتحاد الأفران يطالب بالتزام معايير سلامة الغذاء
09:12 | 2025-10-31
اعتباراً من منتصف كانون الأول المقبل.. سفر من دون تأشيرة بين روسيا والأردن
06:39 | 2025-10-31
بشرى للمضمونين وأصحاب العمل
05:53 | 2025-10-31
في عكار.. الفاو والنرويج تطلقان مبادرة بيئية لتحسين الري في قناة البارد
فيديو
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
31/10/2025 20:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
31/10/2025 20:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
31/10/2025 20:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24