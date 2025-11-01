قاضٍ أميركي يمنع تعليق المساعدات الغذائية في ظل إغلاق الحكومة

Advertisement

ربما سيحصل ملايين على مساعدات غذائية مؤقتة بعد أن حكم قاضٍ اتحادي يوم الجمعة بأن تعليق المساعدات الغذائية بسبب إغلاق الحكومة غير قانوني.وأمر قاضٍ في ولاية بضرورة استخدام أموال الطوارئ لبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية، وأمر الحكومة بتقديم تقرير بحلول يوم الاثنين بشأن ما إذا كان سيتم توفير مساعدات جزئية على الأقل خلال شهر تشرين الثاني.وكانت قد أعلنت أن المدفوعات ستتوقف اعتبارًا من الأول من تشرين الثاني بسبب الإغلاق المستمر، الذي بدأ في أول تشرين الأول بعد فشل في الاتفاق على تشريع لتمويل .