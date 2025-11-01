Advertisement

إقتصاد

قاضٍ أميركي يمنع تعليق المساعدات الغذائية في ظل إغلاق الحكومة

Lebanon 24
01-11-2025 | 04:12
ربما سيحصل ملايين الأميركيين على مساعدات غذائية مؤقتة بعد أن حكم قاضٍ اتحادي يوم الجمعة بأن تعليق المساعدات الغذائية بسبب إغلاق الحكومة غير قانوني.
وأمر قاضٍ في ولاية ماساتشوستس بضرورة استخدام أموال الطوارئ لبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية، وأمر الحكومة بتقديم تقرير بحلول يوم الاثنين بشأن ما إذا كان سيتم توفير مساعدات جزئية على الأقل خلال شهر تشرين الثاني.

وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت أن المدفوعات ستتوقف اعتبارًا من الأول من تشرين الثاني بسبب الإغلاق المستمر، الذي بدأ في أول تشرين الأول بعد فشل الكونغرس في الاتفاق على تشريع لتمويل الخدمات الحكومية.
