إقتصاد
وسط تفاؤل بنتائج الشركات.. وول ستريت تسجل مكاسب قوية
Lebanon 24
01-11-2025
|
04:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أنهى المؤشر ناسداك تعاملات جلسة الجمعة على مكاسب أكبر من المؤشرين ستاندرد آند بورز 500 وداو
جونز
، مدعومًا بتوقعات الأرباح الإيجابية لشركة أمازون، في حين خيّم القلق على معنويات المستثمرين وسط مخاوف من أن
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
(البنك المركزي الأميركي) بدأ يتبع نهجًا أكثر حذرًا بشأن خفض أسعار الفائدة.
وارتفعت أسهم أمازون بشكل حاد لتسجّل مستوى قياسيًا جديدًا بعدما توقعت
شركة التجارة
الإلكترونية مبيعات فصلية تفوق التقديرات.
أما أسهم أبل فكانت أكثر هدوءًا رغم أن الشركة توقعت مبيعات قوية لهواتف آيفون في موسم العطلات متجاوزة توقعات
وول ستريت
، لكن الرئيس التنفيذي
تيم كوك
أشار إلى قيود في الإمدادات.
