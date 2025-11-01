Advertisement

إقتصاد

وسط تفاؤل بنتائج الشركات.. وول ستريت تسجل مكاسب قوية

Lebanon 24
01-11-2025 | 04:49
A-
A+
Doc-P-1436730-638975910448146141.webp
Doc-P-1436730-638975910448146141.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أنهى المؤشر ناسداك تعاملات جلسة الجمعة على مكاسب أكبر من المؤشرين ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز، مدعومًا بتوقعات الأرباح الإيجابية لشركة أمازون، في حين خيّم القلق على معنويات المستثمرين وسط مخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بدأ يتبع نهجًا أكثر حذرًا بشأن خفض أسعار الفائدة.
Advertisement

وارتفعت أسهم أمازون بشكل حاد لتسجّل مستوى قياسيًا جديدًا بعدما توقعت شركة التجارة الإلكترونية مبيعات فصلية تفوق التقديرات.

أما أسهم أبل فكانت أكثر هدوءًا رغم أن الشركة توقعت مبيعات قوية لهواتف آيفون في موسم العطلات متجاوزة توقعات وول ستريت، لكن الرئيس التنفيذي تيم كوك أشار إلى قيود في الإمدادات.
 
مواضيع ذات صلة
للأسبوع الثالث.. أسعار النفط تسجل مكاسب متتالية
lebanon 24
01/11/2025 12:40:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الأسهم الأميركية تسجل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بدعم خفض الفائدة
lebanon 24
01/11/2025 12:40:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب يواصل مكاسبه في المعاملات الفورية ويسجل 3800 دولار للأوقية لأول مرة
lebanon 24
01/11/2025 12:40:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت تتراجع وسط ضبابية بشأن الفائدة الأميركية
lebanon 24
01/11/2025 12:40:28 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الاحتياطي الفيدرالي

البنك المركزي

شركة التجارة

وول ستريت

الفيدرالي

داو جونز

تيم كوك

فيدرا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:12 | 2025-11-01
04:07 | 2025-11-01
00:00 | 2025-11-01
17:00 | 2025-10-31
16:04 | 2025-10-31
15:00 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24