وسط تفاؤل بنتائج الشركات.. وول ستريت تسجل مكاسب قوية

أنهى المؤشر ناسداك تعاملات جلسة الجمعة على مكاسب أكبر من المؤشرين ستاندرد آند بورز 500 وداو ، مدعومًا بتوقعات الأرباح الإيجابية لشركة أمازون، في حين خيّم القلق على معنويات المستثمرين وسط مخاوف من أن (البنك المركزي الأميركي) بدأ يتبع نهجًا أكثر حذرًا بشأن خفض أسعار الفائدة.وارتفعت أسهم أمازون بشكل حاد لتسجّل مستوى قياسيًا جديدًا بعدما توقعت الإلكترونية مبيعات فصلية تفوق التقديرات.أما أسهم أبل فكانت أكثر هدوءًا رغم أن الشركة توقعت مبيعات قوية لهواتف آيفون في موسم العطلات متجاوزة توقعات ، لكن الرئيس التنفيذي أشار إلى قيود في الإمدادات.