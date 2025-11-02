من 10 آلاف إلى 25 مليون دولار.. قصة أغرب استثمار في تاريخ أمازون!

Advertisement

كشف تشارلي بيليلو عن المكاسب الهائلة التي حققها من استثمر في شركة أمازون منذ طرحها للاكتتاب العام عام 1997، مشيراً إلى أن استثماراً بسيطاً بقيمة 10 آلاف دولار آنذاك أصبح اليوم يعادل نحو 24.97 مليون دولار.وقال بيليلو، وهو كبير استراتيجيي السوق في شركة Creative Planning، إن السهم كان يُباع عند الطرح الأولي بسعر 18 دولاراً فقط، وقد خضع منذ ذلك الحين لعدة عمليات تقسيم رفعت عدد الأسهم بشكل كبير. وأغلق سهم أمازون في 31 تشرين الأول 2025 عند 244.22 دولار.وأوضح أن من احتفظ بالسهم حتى عام 2005 فقط كان سيحصل على 204 آلاف دولار، بينما وصلت المكاسب في عام 2015 إلى 3.2 ملايين دولار. أما من تمسك بالسهم حتى اليوم، فقد تضاعف استثماره آلاف المرات.تبلغ القيمة السوقية لأمازون حالياً نحو 2.6 تريليون دولار، ما يجعلها ضمن أكبر خمس شركات مدرجة في العالم. ويعتبر هذا النمو مثالاً حياً على نصيحة المستثمر الشهير الذي يقول إن "الاحتفاظ بالأسهم الجيدة على المدى هو الطريق الأضمن للثراء".