إقتصاد

أزمة في ألمانيا.. ثلث الشركات تخطط لتقليص الوظائف في 2025

Lebanon 24
02-11-2025 | 14:00
تستمر الأزمة الاقتصادية في ألمانيا بالتفاقم، إذ كشفت دراسة لمعهد الاقتصاد الألماني أن ثلث الشركات الألمانية تخطط لتقليص الوظائف وتسريح بعض العاملين خلال العام المقبل.
وأوضحت الدراسة أن القطاع الصناعي الأكثر تأثراً، حيث تخطط 41% من الشركات الصناعية لإجراء تسريحات، بينما 33% من الشركات لا تنوي الاستثمار في مشاريع جديدة بسبب التباطؤ الاقتصادي والضغوط الجيوسياسية.

ووفق وزيرة الاقتصاد كاثرين رايش، تواجه ألمانيا صعوبة في المنافسة العالمية نتيجة السياسات التجارية للولايات المتحدة والصين، ما يضع البلاد في صميم التوترات بين الأسواق المفتوحة والمصالح الجيوسياسية.
