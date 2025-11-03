28
إقتصاد
العراق يعلن عن زيادة غير مسبوقة في معدلات استثمار الغاز
Lebanon 24
03-11-2025
|
03:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة غاز الجنوب التابعة لوزارة
النفط
العراقية
عن زيادة كبيرة في كميات
الغاز
المستثمر في
العراق
لتصل إلى 1750 مليون قدم مكعبة، منها 1600 مليون قدم مكعبة للمحطات الكهربائية والمعامل الصناعية.
وقال مدير
الإنتاج في الشركة شاكر لعيبي إن "مشاريع استثمار الغاز تعد من المشاريع المعقدة في الصناعة النفطية وتحتاج إلى فترات زمنية طويلة لإنجازها"، موضحاً أن "المشروعات المتواصلة منذ عام 2013 وحتى الآن أثمرت عن زيادة كبيرة في كميات الغاز المستثمرة في العراق".
وأضاف أن "كميات الغاز المستثمرة كانت تتراوح في السابق بين 300 إلى 350 مليون قدم مكعبة، فيما وصلت حالياً في
المنطقة الجنوبية
التي تضم محافظات البصرة والناصرية والعمارة إلى نحو 1750 مليون قدم مكعبة من الغاز"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".
تابع
