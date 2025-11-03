Advertisement

إقتصاد

العراق يعلن عن زيادة غير مسبوقة في معدلات استثمار الغاز

Lebanon 24
03-11-2025
أعلنت شركة غاز الجنوب التابعة لوزارة النفط العراقية عن زيادة كبيرة في كميات الغاز المستثمر في العراق لتصل إلى 1750 مليون قدم مكعبة، منها 1600 مليون قدم مكعبة للمحطات الكهربائية والمعامل الصناعية.
وقال مدير الإنتاج في الشركة شاكر لعيبي إن "مشاريع استثمار الغاز تعد من المشاريع المعقدة في الصناعة النفطية وتحتاج إلى فترات زمنية طويلة لإنجازها"، موضحاً أن "المشروعات المتواصلة منذ عام 2013 وحتى الآن أثمرت عن زيادة كبيرة في كميات الغاز المستثمرة في العراق".

وأضاف أن "كميات الغاز المستثمرة كانت تتراوح في السابق بين 300 إلى 350 مليون قدم مكعبة، فيما وصلت حالياً في المنطقة الجنوبية التي تضم محافظات البصرة والناصرية والعمارة إلى نحو 1750 مليون قدم مكعبة من الغاز"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24