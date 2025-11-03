العراق يعلن عن زيادة غير مسبوقة في معدلات استثمار الغاز

Advertisement

أعلنت شركة غاز الجنوب التابعة لوزارة عن زيادة كبيرة في كميات المستثمر في لتصل إلى 1750 مليون قدم مكعبة، منها 1600 مليون قدم مكعبة للمحطات الكهربائية والمعامل الصناعية.الإنتاج في الشركة شاكر لعيبي إن "مشاريع استثمار الغاز تعد من المشاريع المعقدة في الصناعة النفطية وتحتاج إلى فترات زمنية طويلة لإنجازها"، موضحاً أن "المشروعات المتواصلة منذ عام 2013 وحتى الآن أثمرت عن زيادة كبيرة في كميات الغاز المستثمرة في العراق".وأضاف أن "كميات الغاز المستثمرة كانت تتراوح في السابق بين 300 إلى 350 مليون قدم مكعبة، فيما وصلت حالياً في التي تضم محافظات البصرة والناصرية والعمارة إلى نحو 1750 مليون قدم مكعبة من الغاز"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".