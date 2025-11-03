Advertisement

إقتصاد

سويسرا تشدد العقوبات على روسيا وبيلاروسا

Lebanon 24
03-11-2025 | 10:22
A-
A+
Doc-P-1437601-638977877801893020.png
Doc-P-1437601-638977877801893020.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وسّعت سويسرا قائمة السلع المحظورة لتشمل مجموعة واسعة من المواد، بما فيها المواد الكيميائية الدافعة وعدد من المعادن والبلاستيك، مع منح مهلة حتى نهاية كانون الثاني 2026 لإتمام الصفقات الجارية. كما فرضت قيوداً جديدة على برمجيات القطاع المصرفي، في خطوة تهدف إلى الحدّ من تعزيز القدرات التكنولوجية الروسية.
Advertisement

شملت الإجراءات الجديدة حظراً شاملاً للمعاملات مع البنوك الروسية المدرجة على القوائم السوداء، وتجميداً لكافة التعاملات مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركاته التابعة. وجدير بالذكر أن سويسرا استثنت بنكين صينيين من هذه الإجراءات مؤقتاً، في إشارة إلى مراعاة العلاقات الاقتصادية مع بكين.

وتم إعلان الحظر الكامل على أي تعاملات تتعلق بخطي أنابيب نورد ستريم، كما ستمنع استيراد المنتجات البترولية المكررة من روسيا اعتباراً من مطلع 2026، في خطوة متأخرة عن نظيراتها الأوروبية.

وطبّقت سويسرا حزمة عقوبات مماثلة على بيلاروس، شملت حظر استيراد المعدات العسكرية ومنع التعامل مع البنوك البيلاروسية، في إطار مساعيها لمواءمة سياساتها مع الموقف الأوروبي الموحد.

رغم هذه الخطوات، لا تزال الشركات السويسرية تواجه تحديات قانونية وتشغيلية جراء الاختلافات بين النظام السويسري ونظيره الأوروبي، في وقت تسعى برن لتحقيق توازن صعب بين الانضمام للعقوبات الغربية والحفاظ على مصالحها التجارية.
مواضيع ذات صلة
الجمهوريون بالشيوخ الأميركي: سنشدد على العقوبات ضد روسيا عندما يرغب ترامب
lebanon 24
03/11/2025 22:08:45 Lebanon 24 Lebanon 24
أوروبا تعيد خلط الأوراق مع إيران.. تشدد بالعقوبات وحديث عن الحوار
lebanon 24
03/11/2025 22:08:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: توسيع قائمة العقوبات ضد المسؤولين الأوروبيين ردا على حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا
lebanon 24
03/11/2025 22:08:45 Lebanon 24 Lebanon 24
القاهرة تشدد الرقابة.. 4 مسؤولين يواجهون إجراءات تأديبية
lebanon 24
03/11/2025 22:08:45 Lebanon 24 Lebanon 24

الأوروبي

امل على

بات على

المعادن

أوروبي

الغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:52 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:00 | 2025-11-03
08:25 | 2025-11-03
08:00 | 2025-11-03
07:55 | 2025-11-03
06:52 | 2025-11-03
06:44 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24