24
o
بيروت
22
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
7
o
بشري
20
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
سويسرا تشدد العقوبات على روسيا وبيلاروسا
Lebanon 24
03-11-2025
|
10:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
وسّعت سويسرا قائمة السلع المحظورة لتشمل مجموعة واسعة من المواد، بما فيها المواد الكيميائية الدافعة وعدد من
المعادن
والبلاستيك، مع منح مهلة حتى نهاية كانون الثاني 2026 لإتمام الصفقات الجارية. كما فرضت قيوداً جديدة على برمجيات القطاع المصرفي، في خطوة تهدف إلى الحدّ من تعزيز القدرات التكنولوجية الروسية.
Advertisement
شملت الإجراءات الجديدة حظراً شاملاً للمعاملات مع البنوك الروسية المدرجة على القوائم السوداء، وتجميداً لكافة التعاملات مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركاته التابعة. وجدير بالذكر أن سويسرا استثنت بنكين صينيين من هذه الإجراءات مؤقتاً، في إشارة إلى مراعاة العلاقات الاقتصادية مع
بكين
.
وتم إعلان الحظر الكامل على أي تعاملات تتعلق بخطي أنابيب نورد ستريم، كما ستمنع استيراد المنتجات البترولية المكررة من
روسيا
اعتباراً من مطلع 2026، في خطوة متأخرة عن نظيراتها الأوروبية.
وطبّقت سويسرا حزمة عقوبات مماثلة على بيلاروس، شملت حظر استيراد المعدات العسكرية ومنع التعامل مع البنوك البيلاروسية، في إطار مساعيها لمواءمة سياساتها مع الموقف
الأوروبي
الموحد.
رغم هذه الخطوات، لا تزال الشركات السويسرية تواجه تحديات قانونية وتشغيلية جراء الاختلافات بين النظام السويسري ونظيره الأوروبي، في وقت تسعى برن لتحقيق توازن صعب بين الانضمام للعقوبات الغربية والحفاظ على مصالحها التجارية.
مواضيع ذات صلة
الجمهوريون بالشيوخ الأميركي: سنشدد على العقوبات ضد روسيا عندما يرغب ترامب
Lebanon 24
الجمهوريون بالشيوخ الأميركي: سنشدد على العقوبات ضد روسيا عندما يرغب ترامب
03/11/2025 22:08:45
03/11/2025 22:08:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أوروبا تعيد خلط الأوراق مع إيران.. تشدد بالعقوبات وحديث عن الحوار
Lebanon 24
أوروبا تعيد خلط الأوراق مع إيران.. تشدد بالعقوبات وحديث عن الحوار
03/11/2025 22:08:45
03/11/2025 22:08:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الروسية: توسيع قائمة العقوبات ضد المسؤولين الأوروبيين ردا على حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا
Lebanon 24
الخارجية الروسية: توسيع قائمة العقوبات ضد المسؤولين الأوروبيين ردا على حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا
03/11/2025 22:08:45
03/11/2025 22:08:45
Lebanon 24
Lebanon 24
القاهرة تشدد الرقابة.. 4 مسؤولين يواجهون إجراءات تأديبية
Lebanon 24
القاهرة تشدد الرقابة.. 4 مسؤولين يواجهون إجراءات تأديبية
03/11/2025 22:08:45
03/11/2025 22:08:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الأوروبي
امل على
بات على
المعادن
أوروبي
الغربي
تابع
قد يعجبك أيضاً
مجاعة تلوّح في الأفق الأمريكي... برنامج "سناب" يتوقف!
Lebanon 24
مجاعة تلوّح في الأفق الأمريكي... برنامج "سناب" يتوقف!
14:00 | 2025-11-03
03/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
Lebanon 24
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
08:25 | 2025-11-03
03/11/2025 08:25:53
Lebanon 24
Lebanon 24
معهد البحوث الصناعية يعلن نتائج تقييم المنتجات المستوردة في تشرين الأول
Lebanon 24
معهد البحوث الصناعية يعلن نتائج تقييم المنتجات المستوردة في تشرين الأول
08:00 | 2025-11-03
03/11/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا على وشك تسجيل رقم قياسي جديد.. ماذا سيحدث إذا ظلت الحكومة مغلقة؟
Lebanon 24
أميركا على وشك تسجيل رقم قياسي جديد.. ماذا سيحدث إذا ظلت الحكومة مغلقة؟
07:55 | 2025-11-03
03/11/2025 07:55:48
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء بين وزير المالية والوكالة الفرنسية للتنمية لتعزيز دعم لبنان الاقتصادي
Lebanon 24
لقاء بين وزير المالية والوكالة الفرنسية للتنمية لتعزيز دعم لبنان الاقتصادي
06:52 | 2025-11-03
03/11/2025 06:52:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
Lebanon 24
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
08:25 | 2025-11-03
03/11/2025 08:25:53
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة الأشرفية... شاهدوا ما فعله شخصان بسيّدة مسنّة (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة الأشرفية... شاهدوا ما فعله شخصان بسيّدة مسنّة (فيديو)
08:02 | 2025-11-03
03/11/2025 08:02:45
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر رسالة أميركية إلى لبنان.. مسؤول يعلنها
Lebanon 24
آخر رسالة أميركية إلى لبنان.. مسؤول يعلنها
11:34 | 2025-11-03
03/11/2025 11:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات.. من هو المستهدف بغارة الدوير؟
Lebanon 24
معلومات.. من هو المستهدف بغارة الدوير؟
06:24 | 2025-11-03
03/11/2025 06:24:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي الأسلحة التي تمتلكها فنزويلا لمُواجهة التهديد الأميركيّ؟
Lebanon 24
ما هي الأسلحة التي تمتلكها فنزويلا لمُواجهة التهديد الأميركيّ؟
08:00 | 2025-11-03
03/11/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:00 | 2025-11-03
مجاعة تلوّح في الأفق الأمريكي... برنامج "سناب" يتوقف!
08:25 | 2025-11-03
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
08:00 | 2025-11-03
معهد البحوث الصناعية يعلن نتائج تقييم المنتجات المستوردة في تشرين الأول
07:55 | 2025-11-03
أميركا على وشك تسجيل رقم قياسي جديد.. ماذا سيحدث إذا ظلت الحكومة مغلقة؟
06:52 | 2025-11-03
لقاء بين وزير المالية والوكالة الفرنسية للتنمية لتعزيز دعم لبنان الاقتصادي
06:44 | 2025-11-03
قطر تبدأ حزمة استثمارات كبرى في مصر خلال أيام
فيديو
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
03/11/2025 22:08:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
03/11/2025 22:08:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
03/11/2025 22:08:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24