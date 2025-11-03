سويسرا تشدد العقوبات على روسيا وبيلاروسا

Advertisement

وسّعت سويسرا قائمة السلع المحظورة لتشمل مجموعة واسعة من المواد، بما فيها المواد الكيميائية الدافعة وعدد من والبلاستيك، مع منح مهلة حتى نهاية كانون الثاني 2026 لإتمام الصفقات الجارية. كما فرضت قيوداً جديدة على برمجيات القطاع المصرفي، في خطوة تهدف إلى الحدّ من تعزيز القدرات التكنولوجية الروسية.شملت الإجراءات الجديدة حظراً شاملاً للمعاملات مع البنوك الروسية المدرجة على القوائم السوداء، وتجميداً لكافة التعاملات مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركاته التابعة. وجدير بالذكر أن سويسرا استثنت بنكين صينيين من هذه الإجراءات مؤقتاً، في إشارة إلى مراعاة العلاقات الاقتصادية مع .وتم إعلان الحظر الكامل على أي تعاملات تتعلق بخطي أنابيب نورد ستريم، كما ستمنع استيراد المنتجات البترولية المكررة من اعتباراً من مطلع 2026، في خطوة متأخرة عن نظيراتها الأوروبية.وطبّقت سويسرا حزمة عقوبات مماثلة على بيلاروس، شملت حظر استيراد المعدات العسكرية ومنع التعامل مع البنوك البيلاروسية، في إطار مساعيها لمواءمة سياساتها مع الموقف الموحد.رغم هذه الخطوات، لا تزال الشركات السويسرية تواجه تحديات قانونية وتشغيلية جراء الاختلافات بين النظام السويسري ونظيره الأوروبي، في وقت تسعى برن لتحقيق توازن صعب بين الانضمام للعقوبات الغربية والحفاظ على مصالحها التجارية.