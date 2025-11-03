مجاعة تلوّح في الأفق الأمريكي... برنامج "سناب" يتوقف!

Advertisement

يتزايد القلق في مع دخول الإغلاق الحكومي يومه الـ34، وسط غموض حول مصير المساعدات الغذائية التي يعتمد عليها أكثر من 42 مليون مواطن من ذوي الدخل المحدود عبر برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (سناب/SNAP).تم تعليق صرف استحقاقات شهر نوفمبر المقدّرة بـ 9.2 مليارات دولار منذ نهاية الأسبوع الماضي، ما أثار تحذيرات من أزمة جوع غير مسبوقة قد تعيد للأذهان مشاهد “الكساد العظيم”.وفي محاولة لتفادي الكارثة، أصدر قاضٍ اتحادي أمرًا للحكومة بصرف المبالغ فورًا أو دفع جزء منها من أموال الطوارئ بحلول منتصف الأسبوع. ويأتي ذلك بعد أحكام مماثلة أصدرها قاضيان فدراليان الأسبوع الماضي، ألزما باتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين التمويل.وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أوضح أن الرئيس ينتظر التوجيه القانوني النهائي من حول آلية الصرف، مؤكدًا أن “لن يسمح للأميركيين بالجوع”. وكتب ترامب على “تروث سوشيال”: “إذا حصلنا على الإذن القانوني، فسيكون من شرفي تمويل برنامج سناب.”وتشير وزارة الزراعة الأميركية إلى أن ميزانية الطوارئ الحالية لا تكفي لتغطية حتى نصف احتياجات البرنامج، فيما تواصل بعض الولايات تقديم مساعدات مؤقتة للمستفيدين لتجنب الانقطاع الكامل.ويُعدّ برنامج سناب أكبر مبادرة لمكافحة الجوع في الولايات المتحدة، إذ يستفيد منه نحو 22 مليون أسرة، ويغطي ما يقارب 12% من سكان البلاد، بتكلفة فدرالية تجاوزت 99 مليار دولار العام الماضي.ومع استمرار الانسداد السياسي في ، تبقى بطاقات المساعدات (EBT) قابلة للاستخدام مؤقتًا، ريثما تُحسم الأزمة في الكونغرس ويتم إقرار موازنة جديدة تُنهي حالة الشلل الحكومي.المصدر: + وكالات أميركية