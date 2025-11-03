Advertisement

إقتصاد

"الناس يختنقون بالديون"... تحذير أميركي من أزمة إسكان

Lebanon 24
03-11-2025 | 23:00
قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن بعض قطاعات الاقتصاد الأميركي، وعلى رأسها قطاع الإسكان، دخلت بالفعل في حالة ركود جزئي نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، مجددًا دعوته إلى مجلس الاحتياطي الفدرالي لتسريع خفض تكاليف الاقتراض.
وفي مقابلة مع شبكة سي إن إن، أوضح بيسنت أن “الاقتصاد ما زال قويًا في المجمل، لكن ارتفاع معدلات الرهن العقاري يشلّ سوق العقارات ويثقل كاهل الأسر ذات الدخل المنخفض”، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأكثر تأثرًا لأنهم “لا يملكون أصولًا ويعتمدون على القروض”.

وأشار إلى أن سوق الإسكان يمرّ فعليًا بركود واضح، في حين أظهرت بيانات الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين أن مبيعات المنازل المعلّقة ظلت ثابتة في أيلول، ما يعكس ضعف الطلب.

ووصف بيسنت الوضع الاقتصادي الأميركي بأنه “فترة انتقالية” تتطلب تعاون السياسة النقدية والمالية، منتقدًا موقف رئيس البنك المركزي جيروم باول الذي ألمح إلى عدم خفض الفائدة في ديسمبر المقبل.

وقال عضو مجلس الاحتياطي ستيفن ميران إن استمرار التشديد النقدي قد يقود إلى ركود حقيقي، مؤكدًا أنه “لا مبرر للمخاطرة إذا لم يكن هناك خوف من التضخم”.

وأضاف بيسنت أن خفض الإنفاق الحكومي في إدارة ترامب ساعد في تقليص العجز المالي إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مشددًا على أن استمرار خفض الفائدة سيكون ضروريًا للحفاظ على النمو وتخفيف الضغط عن القطاعات المتضررة.
 
