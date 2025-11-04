مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط و الغاز في البحر الأحمر

Advertisement

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية ، اليوم الثلاثاء، عن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث والاستكشاف عن في أربع مناطق بالبحر الأحمر، في خطوة تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة وتعزيز الإنتاج المحلي.وجاء الإعلان خلال مشاركة وزير البترول المهندس كريم في فعاليات معرض ومؤتمر الدولي للبترول (أديبك)، حيث أوضح أن موعد إغلاق المزايدة وتقديم العروض سيكون في 3 أيار 2026.وأشار بدوي إلى أن المزايدة، التي تطرحها شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، تطبّق للمرة الأولى نظامًا حديثًا قائمًا على اقتسام الإنتاج وفقًا لمعامل الربحية، بما يشجع على الاستثمار في المناطق البكر والمياه العميقة.وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تهدف إلى زيادة الاستكشاف في الأحواض الجيولوجية الجديدة وجذب رؤوس أموال عالمية إلى قطاع البترول.وشدد بدوي على أن منطقة تُعد من أكثر المناطق الواعدة في الاكتشافات المستقبلية، مشيرًا إلى أن مصر تسعى لتسريع وتيرة أعمال الاستكشاف والإنتاج وتحقيق توازن في مزيج الطاقة بين المصادر التقليدية والمتجددة.وأضاف أن بلاده تعمل على تعزيز موقعها كمركز إقليمي للطاقة من خلال الاستفادة من البنية التحتية المتطورة وتوسيع التعاون مع الشركاء الإقليميين لتأمين إمدادات الطاقة لمصر والمنطقة.كما لفت إلى أن قطاع التعدين يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية الطاقة، عبر تأمين الحيوية اللازمة لصناعة الطاقة المتجددة، مؤكّدًا أن مصر تسعى لتطوير هذا القطاع من خلال إقامة صناعات تحويلية تزيد من القيمة الاقتصادية للخامات المحلية.