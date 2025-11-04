Advertisement

إقتصاد

مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط و الغاز في البحر الأحمر

Lebanon 24
04-11-2025 | 09:48
A-
A+
Doc-P-1437985-638978716980518364.jpg
Doc-P-1437985-638978716980518364.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الثلاثاء، عن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث والاستكشاف عن النفط والغاز في أربع مناطق بالبحر الأحمر، في خطوة تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة وتعزيز الإنتاج المحلي.
Advertisement

وجاء الإعلان خلال مشاركة وزير البترول المهندس كريم بدوي في فعاليات معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول (أديبك)، حيث أوضح أن موعد إغلاق المزايدة وتقديم العروض سيكون في 3 أيار 2026.

وأشار بدوي إلى أن المزايدة، التي تطرحها شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، تطبّق للمرة الأولى نظامًا حديثًا قائمًا على اقتسام الإنتاج وفقًا لمعامل الربحية، بما يشجع الشركات العالمية على الاستثمار في المناطق البكر والمياه العميقة.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تهدف إلى زيادة الاستكشاف في الأحواض الجيولوجية الجديدة وجذب رؤوس أموال عالمية إلى قطاع البترول.

وشدد بدوي على أن منطقة البحر الأحمر تُعد من أكثر المناطق الواعدة في الاكتشافات المستقبلية، مشيرًا إلى أن مصر تسعى لتسريع وتيرة أعمال الاستكشاف والإنتاج وتحقيق توازن في مزيج الطاقة بين المصادر التقليدية والمتجددة.

وأضاف أن بلاده تعمل على تعزيز موقعها كمركز إقليمي للطاقة من خلال الاستفادة من البنية التحتية المتطورة وتوسيع التعاون مع الشركاء الإقليميين لتأمين إمدادات الطاقة لمصر والمنطقة.

كما لفت إلى أن قطاع التعدين يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية الطاقة، عبر تأمين المعادن الحيوية اللازمة لصناعة الطاقة المتجددة، مؤكّدًا أن مصر تسعى لتطوير هذا القطاع من خلال إقامة صناعات تحويلية تزيد من القيمة الاقتصادية للخامات المحلية.
 
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الأوكراني: دمرنا نحو 20% من مصافي النفط والغاز داخل روسيا وسنواصل استهداف العمق الروسي
lebanon 24
04/11/2025 21:17:02 Lebanon 24 Lebanon 24
شركات أميركية تخطط للاستثمار في قطاع النفط والغاز بالعراق
lebanon 24
04/11/2025 21:17:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: العقوبات الجديدة تحظر استيراد النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية
lebanon 24
04/11/2025 21:17:02 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي: سنعمل مع مصر من أجل الحفاظ على أمن الممرات البحرية وضمان أن تبقى مفتوحة للتجارة سواء في البحر الأحمر أو في قناة السويس
lebanon 24
04/11/2025 21:17:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الشركات العالمية

النفط والغاز

البحر الأحمر

المستقبل

المصرية

أبو ظبي

المعادن

الثروة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
13:02 | 2025-11-04
12:50 | 2025-11-04
07:56 | 2025-11-04
06:33 | 2025-11-04
06:27 | 2025-11-04
06:12 | 2025-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24