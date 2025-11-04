Advertisement

إقتصاد

النفط يتراجع

Lebanon 24
04-11-2025 | 16:10
تراجع النفط عقب سلسلة ارتفاعات استمرت لأربعة أيام، تحت ضغط قوة الدولار ومخاوف وفرة المعروض. هبط خام "برنت" تسليم كانون الثاني بنسبة 0.59% إلى 64.51 دولار للبرميل، فيما انخفض خام “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.8% ليتداول دون 61 دولاراً للبرميل.
وتوقّفت موجة الصعود في الأسهم العالمية وسط قلق من "المبالغة في التقييمات"، بينما صعد الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر، ما زاد الضغط على أسعار الخام.
وقال جون بيرن، المحلل في شركة "ستراتيغاس سيكيوريتز"، إن "حركة الأسعار اليوم يمكن أن تُعزى إلى ضغوط التمويل بالدولار وتأثيرها الثانوي على السيولة العالمية، وبالتالي على النمو العالمي". (الشرق)
 
