النفط يتراجع

تراجع عقب سلسلة ارتفاعات استمرت لأربعة أيام، تحت ضغط قوة الدولار ومخاوف وفرة المعروض. هبط خام "برنت" تسليم كانون الثاني بنسبة 0.59% إلى 64.51 دولار للبرميل، فيما انخفض خام “غرب الوسيط” بنسبة 1.8% ليتداول دون 61 دولاراً للبرميل.

وتوقّفت موجة الصعود في الأسهم العالمية وسط قلق من "المبالغة في التقييمات"، بينما صعد الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر، ما زاد الضغط على أسعار الخام.

بيرن، المحلل في شركة "ستراتيغاس سيكيوريتز"، إن "حركة الأسعار اليوم يمكن أن تُعزى إلى ضغوط التمويل بالدولار وتأثيرها الثانوي على السيولة العالمية، وبالتالي على النمو العالمي". (الشرق)