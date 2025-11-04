28
o
بيروت
28
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
8
o
بشري
28
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
هل يؤدي ارتفاع العائدات الأميركية إلى إبقاء أسعار الذهب محدودة؟
Lebanon 24
04-11-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتحرك
الذهب
حاليًا عند نحو 4000 دولار للأونصة بعد عام قوي، لكن مساره المقبل يبدو مرهونًا بالعائدات الحقيقية الأميركية وتوقعات التضخم. فحتى التغييرات الطفيفة في هذه المؤشرات كانت كافية مؤخرًا لقلب منحنى الأسعار، مع ارتباط سلبي واضح يقارب -0.8 بين الذهب والعائد الحقيقي خلال الشهر الماضي.
Advertisement
في الجلسات الأخيرة، تذبذب السعر بين 3990 و4015 دولارًا، فيما بقيت العائدات الحقيقية لسندات الخزانة لأجل عشر سنوات إيجابية، ما يعكس توقع الأسواق بأن يبقي الاحتياطي
الفيدرالي
الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
في المقابل، ظلت توقعات التضخم مستقرة، الأمر الذي فسّر مسار الذهب العرضي مؤخرًا.
يقول محللون إن العائد الحقيقي هو البوصلة الحالية للذهب. فعندما ترتفع هذه العوائد، تتفوق السندات والأصول المدفوعة العائد، فيتراجع بريق الذهب. وعندما تنخفض، يزداد
جاذبية
المعدن الأصفر كمخزن للقيمة. تاريخيًا، كل تراجع بنحو 0.5 نقطة مئوية في العائد الحقيقي كان كفيلًا بدفع الذهب للصعود بنسبة ملحوظة، وهو النمط ذاته الذي شوهد هذا العام.
السيناريوهات المطروحة واضحة: إذا انخفضت العائدات الحقيقية قليلًا أو لمح الفيدرالي إلى خفض الفائدة، قد يتجاوز الذهب 4200 دولارًا وربما يختبر 4300 دولار. أمّا إذا جاءت البيانات الاقتصادية الأميركية قوية واستمرت العائدات بالصعود، فقد يتراجع المعدن نحو نطاق 3800–3900 دولار.
خلاصة الأمر: مسار الذهب الآن أقل ارتباطًا بالمشاعر وأكثر حساسية لبيانات التضخم وعوائد الخزانة. مراقبة مستوى 4000 دولار، وقراءات الأسعار والعائد الحقيقي، ستكشف الاتجاه قبل أن يظهر على
الرسم البياني
. (IH)
مواضيع ذات صلة
بعد الموجة القوية.. هل سترتفع أسعار الذهب أكثر؟
Lebanon 24
بعد الموجة القوية.. هل سترتفع أسعار الذهب أكثر؟
05/11/2025 10:53:06
05/11/2025 10:53:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستستمر أسعار الذهب في الإرتفاع؟
Lebanon 24
هل ستستمر أسعار الذهب في الإرتفاع؟
05/11/2025 10:53:06
05/11/2025 10:53:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مع ارتفاع الدولار.. تراجع في اسعار الذهب
Lebanon 24
مع ارتفاع الدولار.. تراجع في اسعار الذهب
05/11/2025 10:53:06
05/11/2025 10:53:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. إليكم كم أصبحت
Lebanon 24
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. إليكم كم أصبحت
05/11/2025 10:53:06
05/11/2025 10:53:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الرسم البياني
سندات الخزانة
الفيدرالي
السينا
جاذبية
فيدرا
العرض
تابع
قد يعجبك أيضاً
وسط إقبال على الشراء.. الذهب ينتعش من أدنى مستوى في أسبوع
Lebanon 24
وسط إقبال على الشراء.. الذهب ينتعش من أدنى مستوى في أسبوع
03:03 | 2025-11-05
05/11/2025 03:03:37
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلات جوية مباشرة قريباً بين لبنان وتشيكيا
Lebanon 24
رحلات جوية مباشرة قريباً بين لبنان وتشيكيا
02:48 | 2025-11-05
05/11/2025 02:48:40
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. بيتكوين تتراجع دون 100 ألف دولار
Lebanon 24
للمرة الأولى.. بيتكوين تتراجع دون 100 ألف دولار
02:01 | 2025-11-05
05/11/2025 02:01:11
Lebanon 24
Lebanon 24
القلق يهيمن على الأسواق.. هروب من الأسهم نحو الين والدولار
Lebanon 24
القلق يهيمن على الأسواق.. هروب من الأسهم نحو الين والدولار
01:38 | 2025-11-05
05/11/2025 01:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مع هبوط الأسواق وارتفاع المخزونات الأميركية.. تراجع في أسعار النفط
Lebanon 24
مع هبوط الأسواق وارتفاع المخزونات الأميركية.. تراجع في أسعار النفط
00:36 | 2025-11-05
05/11/2025 12:36:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر سار لعشاق الأجواء الباردة… هذا ما ينتظرنا نهاية الأسبوع!
Lebanon 24
خبر سار لعشاق الأجواء الباردة… هذا ما ينتظرنا نهاية الأسبوع!
03:54 | 2025-11-04
04/11/2025 03:54:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
Lebanon 24
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
07:56 | 2025-11-04
04/11/2025 07:56:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
12:00 | 2025-11-04
04/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
09:00 | 2025-11-04
04/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
00:28 | 2025-11-05
05/11/2025 12:28:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:03 | 2025-11-05
وسط إقبال على الشراء.. الذهب ينتعش من أدنى مستوى في أسبوع
02:48 | 2025-11-05
رحلات جوية مباشرة قريباً بين لبنان وتشيكيا
02:01 | 2025-11-05
للمرة الأولى.. بيتكوين تتراجع دون 100 ألف دولار
01:38 | 2025-11-05
القلق يهيمن على الأسواق.. هروب من الأسهم نحو الين والدولار
00:36 | 2025-11-05
مع هبوط الأسواق وارتفاع المخزونات الأميركية.. تراجع في أسعار النفط
16:33 | 2025-11-04
الذهب يتراجع مع صعود الدولار وتبدّد رهانات خفض الفائدة
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
05/11/2025 10:53:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
05/11/2025 10:53:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
05/11/2025 10:53:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24