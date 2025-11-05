28
إقتصاد
مع هبوط الأسواق وارتفاع المخزونات الأميركية.. تراجع في أسعار النفط
Lebanon 24
05-11-2025
|
00:36
تراجعت أسعار
النفط
اليوم الأربعاء وسط عمليات بيع واسعة النطاق في
الأسواق المالية
العالمية سلطت الضوء على المخاوف بشأن نمو الاقتصاد والطلب على الوقود، بينما تفاقمت المخاوف بسبب ارتفاع الدولار وتقارير عن زيادة مخزونات الخام الأميركية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتًا، أو 0.56%، إلى 64.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:21 بتوقيت غرينتش. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 40 سنتًا، أو 0.66%، إلى 60.16 دولار، ليواصل الخامان تكبد خسائر منذ أمس الثلاثاء.
وانخفضت أسواق النفط ضمن تراجع أوسع نطاقًا في أسواق الأسهم، إذ اقتفت أسواق الأسهم الآسيوية اليوم الأربعاء أثر الهبوط الذي شهدته
وول ستريت
خلال الليل مع انتشار المخاوف بشأن المبالغة في تقييمات الأسهم، لا سيما أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
بعد تراجع المخزونات الأميركية.. ارتفاع في أسعار النفط
بعد تراجع المخزونات الأميركية.. ارتفاع في أسعار النفط
أسعار النفط تستقر مع تراجع المخزونات الأميركية
أسعار النفط تستقر مع تراجع المخزونات الأميركية
بوتين: أي تراجع حاد في حجم النفط الروسي بالأسواق سيؤدي إلى زيادات في الأسعار
بوتين: أي تراجع حاد في حجم النفط الروسي بالأسواق سيؤدي إلى زيادات في الأسعار
مع تراجع التوترات العالمية.. تراجع في أسعار النفط
مع تراجع التوترات العالمية.. تراجع في أسعار النفط
وسط إقبال على الشراء.. الذهب ينتعش من أدنى مستوى في أسبوع
وسط إقبال على الشراء.. الذهب ينتعش من أدنى مستوى في أسبوع
03:03 | 2025-11-05
رحلات جوية مباشرة قريباً بين لبنان وتشيكيا
رحلات جوية مباشرة قريباً بين لبنان وتشيكيا
02:48 | 2025-11-05
للمرة الأولى.. بيتكوين تتراجع دون 100 ألف دولار
للمرة الأولى.. بيتكوين تتراجع دون 100 ألف دولار
02:01 | 2025-11-05
القلق يهيمن على الأسواق.. هروب من الأسهم نحو الين والدولار
القلق يهيمن على الأسواق.. هروب من الأسهم نحو الين والدولار
01:38 | 2025-11-05
هل يؤدي ارتفاع العائدات الأميركية إلى إبقاء أسعار الذهب محدودة؟
هل يؤدي ارتفاع العائدات الأميركية إلى إبقاء أسعار الذهب محدودة؟
23:00 | 2025-11-04
خبر سار لعشاق الأجواء الباردة… هذا ما ينتظرنا نهاية الأسبوع!
خبر سار لعشاق الأجواء الباردة… هذا ما ينتظرنا نهاية الأسبوع!
03:54 | 2025-11-04
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
07:56 | 2025-11-04
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
12:00 | 2025-11-04
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
09:00 | 2025-11-04
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
00:28 | 2025-11-05
03:03 | 2025-11-05
وسط إقبال على الشراء.. الذهب ينتعش من أدنى مستوى في أسبوع
02:48 | 2025-11-05
رحلات جوية مباشرة قريباً بين لبنان وتشيكيا
02:01 | 2025-11-05
للمرة الأولى.. بيتكوين تتراجع دون 100 ألف دولار
01:38 | 2025-11-05
القلق يهيمن على الأسواق.. هروب من الأسهم نحو الين والدولار
23:00 | 2025-11-04
هل يؤدي ارتفاع العائدات الأميركية إلى إبقاء أسعار الذهب محدودة؟
16:33 | 2025-11-04
الذهب يتراجع مع صعود الدولار وتبدّد رهانات خفض الفائدة
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
