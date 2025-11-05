مع هبوط الأسواق وارتفاع المخزونات الأميركية.. تراجع في أسعار النفط

Advertisement

تراجعت أسعار اليوم الأربعاء وسط عمليات بيع واسعة النطاق في العالمية سلطت الضوء على المخاوف بشأن نمو الاقتصاد والطلب على الوقود، بينما تفاقمت المخاوف بسبب ارتفاع الدولار وتقارير عن زيادة مخزونات الخام الأميركية.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتًا، أو 0.56%، إلى 64.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:21 بتوقيت غرينتش. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 40 سنتًا، أو 0.66%، إلى 60.16 دولار، ليواصل الخامان تكبد خسائر منذ أمس الثلاثاء.وانخفضت أسواق النفط ضمن تراجع أوسع نطاقًا في أسواق الأسهم، إذ اقتفت أسواق الأسهم الآسيوية اليوم الأربعاء أثر الهبوط الذي شهدته خلال الليل مع انتشار المخاوف بشأن المبالغة في تقييمات الأسهم، لا سيما أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.