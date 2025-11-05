Advertisement

إقتصاد

القلق يهيمن على الأسواق.. هروب من الأسهم نحو الين والدولار

Lebanon 24
05-11-2025 | 01:38
حظي الين الياباني والدولار بإقبال كبير، اليوم الأربعاء، باعتبارهما ملاذين آمنين في ظل عمليات بيع مكثفة للأسهم لا سيما المرتبطة بالتكنولوجيا في وول ستريت والتي امتدت إلى آسيا.
وظل الدولار الأسترالي، شديد التأثر بالمخاطر، ضعيفا بعد تراجعه 0.8% مقابل العملة الأميركية، أمس الثلاثاء، في حين سجل الدولار النيوزيلندي أداء أسوأ، إذ ظل يحوم عند أدنى مستوى في نحو 7 أشهر بعد ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى منذ عام 2016. ومقابل الدولار الأسترالي، تراجعت العملة النيوزيلندية إلى أدنى مستوياتها في 12 عاماً، وفقاً لوكالة "رويترز".

وتحرك الجنيه الإسترليني بالقرب من أدنى مستوى في 7 أشهر بعد أن ألمحت وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز إلى زيادات ضريبية واسعة النطاق في الميزانية التي ستطرحها في وقت لاحق من الشهر الجاري.
