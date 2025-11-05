القلق يهيمن على الأسواق.. هروب من الأسهم نحو الين والدولار

Advertisement

حظي الين الياباني والدولار بإقبال كبير، اليوم الأربعاء، باعتبارهما ملاذين آمنين في ظل عمليات بيع مكثفة للأسهم لا سيما المرتبطة بالتكنولوجيا في والتي امتدت إلى .وظل الدولار ، شديد التأثر بالمخاطر، ضعيفا بعد تراجعه 0.8% مقابل العملة الأميركية، أمس الثلاثاء، في حين سجل الدولار النيوزيلندي أداء أسوأ، إذ ظل يحوم عند أدنى مستوى في نحو 7 أشهر بعد ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى منذ عام 2016. ومقابل الدولار الأسترالي، تراجعت العملة النيوزيلندية إلى أدنى مستوياتها في 12 عاماً، وفقاً لوكالة " ".وتحرك بالقرب من أدنى مستوى في 7 أشهر بعد أن ألمحت وزيرة الخزانة ريفز إلى زيادات ضريبية واسعة النطاق في الميزانية التي ستطرحها في وقت لاحق من الشهر الجاري.