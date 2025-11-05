28
القلق يهيمن على الأسواق.. هروب من الأسهم نحو الين والدولار
Lebanon 24
05-11-2025
|
01:38
حظي الين الياباني والدولار بإقبال كبير، اليوم الأربعاء، باعتبارهما ملاذين آمنين في ظل عمليات بيع مكثفة للأسهم لا سيما المرتبطة بالتكنولوجيا في
وول ستريت
والتي امتدت إلى
آسيا
.
وظل الدولار
الأسترالي
، شديد التأثر بالمخاطر، ضعيفا بعد تراجعه 0.8% مقابل العملة الأميركية، أمس الثلاثاء، في حين سجل الدولار النيوزيلندي أداء أسوأ، إذ ظل يحوم عند أدنى مستوى في نحو 7 أشهر بعد ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى منذ عام 2016. ومقابل الدولار الأسترالي، تراجعت العملة النيوزيلندية إلى أدنى مستوياتها في 12 عاماً، وفقاً لوكالة "
رويترز
".
وتحرك
الجنيه الإسترليني
بالقرب من أدنى مستوى في 7 أشهر بعد أن ألمحت وزيرة الخزانة
البريطانية
ريتشل
ريفز إلى زيادات ضريبية واسعة النطاق في الميزانية التي ستطرحها في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وسط إقبال على الشراء.. الذهب ينتعش من أدنى مستوى في أسبوع
Lebanon 24
وسط إقبال على الشراء.. الذهب ينتعش من أدنى مستوى في أسبوع
03:03 | 2025-11-05
05/11/2025 03:03:37
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلات جوية مباشرة قريباً بين لبنان وتشيكيا
Lebanon 24
رحلات جوية مباشرة قريباً بين لبنان وتشيكيا
02:48 | 2025-11-05
05/11/2025 02:48:40
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. بيتكوين تتراجع دون 100 ألف دولار
Lebanon 24
للمرة الأولى.. بيتكوين تتراجع دون 100 ألف دولار
02:01 | 2025-11-05
05/11/2025 02:01:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مع هبوط الأسواق وارتفاع المخزونات الأميركية.. تراجع في أسعار النفط
Lebanon 24
مع هبوط الأسواق وارتفاع المخزونات الأميركية.. تراجع في أسعار النفط
00:36 | 2025-11-05
05/11/2025 12:36:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يؤدي ارتفاع العائدات الأميركية إلى إبقاء أسعار الذهب محدودة؟
Lebanon 24
هل يؤدي ارتفاع العائدات الأميركية إلى إبقاء أسعار الذهب محدودة؟
23:00 | 2025-11-04
04/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
