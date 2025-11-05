Advertisement

إقتصاد

للمرة الأولى.. بيتكوين تتراجع دون 100 ألف دولار

Lebanon 24
05-11-2025 | 02:01
تراجعت عملة البيتكوين بأكثر من 7% يوم أمس لتتداول أدنى مستويات الـ 100 ألف دولار لأول مرة منذ حزيران الماضي قبل أن تقلص خسائرها.

يُعد الانخفاض، الذي تجاوز 20% من أعلى مستوى قياسي بلغته الشهر الماضي، مؤشراً على دخول العملة المشفرة في مرحلة تصحيح تشبه ما تشهده أسواق الأسهم.
وترجع الانخفاضات إلى موجة تصفية حادة للمراكز الاستثمارية في أكتوبر، أدت إلى زعزعة ثقة المستثمرين وابتعاد المتعاملين عن السوق، إذ ما تزال الفائدة المفتوحة في عقود البيتكوين الآجلة أقل بكثير من مستويات ما قبل الانهيار.

يبدو أن سوق العملات المشفرة يشهد حالة تذبذب عنيفة ويترنح بقوة منذ منتصف أكتوبر الماضي، إلا أن الخبير المالي ورئيس الأبحاث في شركة "Fundstrat Global Advisors" توم لي كشف عن توقعات مثيرة للجدل من جديد، حيث يتوقع أن تنهي بيتكوين العام عند مستوى يتراوح بين 150 ألفاً و200 ألف دولار.
