الإغلاق الحكومي يدخل يومه الـ36.. أميركا أمام أطول شلل في تاريخها!

دخلت اليوم اليوم السادس والثلاثين من الإغلاق الحكومي، وهو الأطول في تاريخ البلاد، بعد فشل الجمهوريين والديمقراطيين في التوصل إلى اتفاق لتمويل الموازنة. وبدأ الإغلاق في مطلع تشرين الأول الماضي، قبل أن يتجاوز الرقم القياسي السابق المسجّل عام 2019.وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إن استمرار الإغلاق لهذه المدة لم يكن متوقعًا، في حين جاءت هذه التطورات بعد انتخابات حقق فيها نتائج بارزة في عدة ولايات، ما اعتُبر مؤشرًا سياسيًا على تراجع الجمهوريين خلال الأشهر الأولى من الولاية الرئاسية الثانية لدونالد . وقد حمّل ترامب الإغلاق وغياب اسمه عن بطاقات الاقتراع مسؤولية هذه الخسائر.ومع امتداد الإغلاق، تزداد تأثيراته على الحياة اليومية للأميركيين. فقد توقّف مئات الآلاف من الموظفين الفدراليين عن العمل، بينما يعمل آخرون من دون أجر في انتظار حل الأزمة.كما تأخرت المعونات الاجتماعية، خصوصًا برنامج المساعدات الغذائية الذي يستفيد منه 42 مليون أميركي، قبل أن يأمر الفدرالي بالإبقاء عليه.وتتعرض المطارات الأميركية إلى اضطرابات واسعة نتيجة نقص مراقبي الحركة الجوية، ما تسبب في تأجيل وإلغاء العديد من الرحلات، بينما تبادل الطرفان الاتهامات حول المسؤولية عن الشلل الحاصل.الجمهوريون يطالبون بتمديد التمويل وفق مستويات الإنفاق الحالية، في حين يصرّ الديمقراطيون على زيادة الدعم الصحي للأسر ذات الدخل المنخفض.وفي ظل رفض ترامب التفاوض قبل إعادة فتح الحكومة، أسقط للمرة الرابعة عشرة مقترحات الجمهوريين، دون تحقيق تقدم يذكر، ما يجعل الأزمة مفتوحة على مزيد من التعقيد في الأيام المقبلة.