إقتصاد

تراجع كبير في أسعار الذهب

Lebanon 24
06-11-2025 | 01:15
تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس، بعدما دعمت بيانات وظائف أمريكية أقوى من المتوقع احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي على سياسة نقدية أكثر تشدداً، مما قلّص توقعات خفض جديد لأسعار الفائدة في ديسمبر.
وانخفض الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.3% إلى 3971.08 دولار للأوقية بحلول الساعة 01:44 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة مماثلة إلى 3979.70 دولار للأوقية.

وجاء هذا الضغط على أسعار الذهب في ظل صعود الدولار الذي حافظ على مكاسبه بالقرب من أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مع تزايد شهية المستثمرين نحو الأصول ذات العائد الأعلى.
