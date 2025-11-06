اندماج استثماري تاريخي في أبوظبي

Advertisement

من المقرر أن تنتهي عملية الاندماج البالغة قيمتها 1.6 مليار دولار قبل نهاية الشهر الجاري، حيث ستوحد الصفقة منصات استثمارية متنوعة تعمل في تسعة قطاعات حيوية، مع تركيز محوري على اقتصادات في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والأمن الغذائي.أكدت سامية بوعزة، الرئيسة التنفيذية لمجموعة ملتيبلاي، أن هذه الخطوة تمثل تحولاً جذرياً في مسار المجموعة، مشيرة إلى أن القيمة السوقية للكيان الجديد تتجاوز 120 مليار درهم إماراتي. وأوضحت أن ما يميز الكيان الجديد هو توازنه المالي بين قطاعات عالية النمو وأخرى ذات إيرادات دورية ثابتة، ما يجعله منصة استثمارية قادرة على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية. (سكاي نيوز)