إقتصاد

اندماج استثماري تاريخي في أبوظبي

Lebanon 24
06-11-2025 | 23:59
يستعد سوق أبوظبي المالي لشهر تشرين الثاني الجاري لاستقبال واحدة من أكبر صفقات الاندماج في المنطقة، حيث تخطط شركة العالمية القابضة (IHC) لدمج شركاتها التابعة - مجموعة ملتيبلاي وشركة 2.0 وغذاء القابضة - في كيان واحد عملاق تبلغ قيمته السوقية نحو 33 مليار دولار.
من المقرر أن تنتهي عملية الاندماج البالغة قيمتها 1.6 مليار دولار قبل نهاية الشهر الجاري، حيث ستوحد الصفقة منصات استثمارية متنوعة تعمل في تسعة قطاعات حيوية، مع تركيز محوري على اقتصادات المستقبل في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والأمن الغذائي.

أكدت سامية بوعزة، الرئيسة التنفيذية لمجموعة ملتيبلاي، أن هذه الخطوة تمثل تحولاً جذرياً في مسار المجموعة، مشيرة إلى أن القيمة السوقية للكيان الجديد تتجاوز 120 مليار درهم إماراتي. وأوضحت أن ما يميز الكيان الجديد هو توازنه المالي بين قطاعات عالية النمو وأخرى ذات إيرادات دورية ثابتة، ما يجعله منصة استثمارية قادرة على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية. (سكاي نيوز)
