إقتصاد

مرحاض ذهبي للبيع

Lebanon 24
07-11-2025 | 10:40
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الملياردير ستيفن كوهن سيعرض مرحاضا ذهبيا فاخرا للبيع في مزاد سيعقد الشهر الجاري بسعر مبدئي يبلغ 10 ملايين دولار.
ووفقا للصحيفة الأمريكية فإن المزاد تنظمه دار "سوثبي" (Sotheby's) للمزادات في نيويورك يوم 18 تشرين الثاني الجاري، بسعر مبدئي يبلغ 10 ملايين دولار.

وصمم الفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان مرحاض "أمريكا" الذي يزن أكثر من 100 كيلوغرام من الذهب عيار 18 قيراطا. وتشير المصادر إلى أن كوهن قام بشراء هذه القطعة الفريدة من معرض "ماريان غودمان" عام 2017.

وصمم كاتيلان نسختين فقط من هذا المرحاض الذهبي، لكن إحداهما سرقت من قصر "بلينهايم" في مقاطعة أوكسفوردشاير البريطانية عام 2019.

ويؤكد منظمو المزاد أن القطعة قابلة للاستخدام بشكل كامل، ويمكن للراغبين في الشراء فحصها عن قرب قبل المزاد، لكن يحظر الجلوس على المرحاض.

واشتهر كاتيلان سابقا بقطعة "الموز الملصق" بالشريط اللاصق، التي بيعت في مزاد "سوثبي" (Sotheby's) العام الماضي مقابل 6.2 مليون دولار.

ويتمتع كوهن بمجموعة فنية ضخمة، ويشتهر باقتناء الأعمال التي تجمع بين الفكاهة السوداء والدلالات السياسية، ومن أبرزها لوحة "العلم" الشهيرة للفنان جاسبر جونز (1958) المستوحاة من العلم الأمريكي.
(روسيا اليوم)
