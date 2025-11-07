مرحاض ذهبي للبيع

Advertisement

أفادت صحيفة " تايمز" بأن الملياردير ستيفن كوهن سيعرض مرحاضا ذهبيا فاخرا للبيع في مزاد سيعقد الشهر الجاري بسعر مبدئي يبلغ 10 ملايين دولار.ووفقا للصحيفة فإن المزاد تنظمه دار "سوثبي" (Sotheby's) للمزادات في نيويورك يوم 18 تشرين الثاني الجاري، بسعر مبدئي يبلغ 10 ملايين دولار.وصمم الفنان ماوريتسيو كاتيلان مرحاض "أمريكا" الذي يزن أكثر من 100 كيلوغرام من عيار 18 قيراطا. وتشير المصادر إلى أن كوهن قام بشراء هذه القطعة الفريدة من معرض "ماريان غودمان" عام 2017.وصمم كاتيلان نسختين فقط من هذا المرحاض الذهبي، لكن إحداهما سرقت من قصر "بلينهايم" في مقاطعة أوكسفوردشاير عام 2019.ويؤكد منظمو المزاد أن القطعة قابلة للاستخدام بشكل كامل، ويمكن للراغبين في الشراء فحصها عن قرب قبل المزاد، لكن يحظر الجلوس على المرحاض.واشتهر كاتيلان سابقا بقطعة "الموز الملصق" بالشريط اللاصق، التي بيعت في مزاد "سوثبي" (Sotheby's) العام الماضي مقابل 6.2 مليون دولار.ويتمتع كوهن بمجموعة فنية ضخمة، ويشتهر باقتناء الأعمال التي تجمع بين الفكاهة السوداء والدلالات السياسية، ومن أبرزها لوحة " " الشهيرة للفنان جاسبر (1958) المستوحاة من العلم الأمريكي.(روسيا اليوم)