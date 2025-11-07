Advertisement

إقتصاد

رئيس "إنفيديا" يعلنها: لن نبيع رقائق "بلاكويل" المتقدمة للصين

Lebanon 24
07-11-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1439445-638981594404835027.webp
Doc-P-1439445-638981594404835027.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانغ، الجمعة، إنه "لا توجد مناقشات نشطة" بشأن بيع رقائق بلاكويل المتطورة التي تنتجها الشركة للصين.
 
Advertisement
 
وتتبوأ بلاكويل حاليا الريادة بين رقائق الذكاء الاصطناعي التي تنتجها إنفيديا وتمنع إدارة ترامب بيعها للصين حتى الآن خوفا من أن تفيد الجيش الصيني وصناعة الذكاء الاصطناعي في بكين.


وكان هناك تكهنات الأسبوع الماضي بأن المحادثات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية قد تفضي إلى اتفاق يسمح ببيع نسخة مصغرة من بلاكويل في الصين، لكن لم تظهر حتى الآن أي بوادر على اتفاق.


وقال هوانغ عقب وصوله إلى مدينة تاينان في زيارته العامة الرابعة إلى تايوان هذا العام "لا نخطط حاليا لشحن أي شيء إلى الصين".


وأضاف: "الأمر متروك للصين لتحديد موعد عودة منتجات إنفيديا إلى السوق الصينية، وأتطلع إلى تغيير سياستها".


وسمحت الولايات المتحدة لإنفيديا ببيع شريحة إتش20 في الصين، لكن هوانغ قال مرارا خلال الشهر الماضي إن الصين لا تريد إنفيديا في البلاد، وبالتالي فإن حصتها في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة هي صفر.
 
 

وقال في تصريحات تضمنها بث مباشر لشبكة فورموزا التلفزيونية الإخبارية التايوانية إنه في تايوان لزيارة شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة (تي.إس.إم.سي) التي ترتبط مع إنفيديا بشراكة طويلة الأمد والمشاركة في اليوم الرياضي للشركة.


وأضاف: "العمل قوي للغاية. لذا عدت لتشجيع أصدقائي في تي.إس.إم.سي".


وعند سؤاله عن خطة الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك لبناء مصنع، قال هوانغ إن بناء قدرات تصنيع أشباه موصلات متقدمة على غرار تي.إس.إم.سي أمر بالغ الصعوبة، لكنه ذكر أنها "تقنية بالغة الأهمية والطلب عليها مرتفع للغاية". (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
فاينانشال تايمز: الصين تطلب من شركاتها وقف شراء رقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا
lebanon 24
08/11/2025 08:31:11 Lebanon 24 Lebanon 24
شركات صينية تعرض تقنيات متقدمة في تصنيع الرقائق
lebanon 24
08/11/2025 08:31:11 Lebanon 24 Lebanon 24
روسية تبيع "روحها" لشراء دمى "لابوبو"
lebanon 24
08/11/2025 08:31:11 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب "حزب الله": المقاومة بلغت مرحلة متقدمة من التعافي وإعادة بناء القدرات!
lebanon 24
08/11/2025 08:31:11 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

سكاي نيوز

الصينية

دونالد

الرياض

ترامب

رياضي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
00:26 | 2025-11-08
23:24 | 2025-11-07
23:01 | 2025-11-07
22:19 | 2025-11-07
16:00 | 2025-11-07
13:55 | 2025-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24