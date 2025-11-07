رئيس "إنفيديا" يعلنها: لن نبيع رقائق "بلاكويل" المتقدمة للصين

قال الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانغ، الجمعة، إنه "لا توجد مناقشات نشطة" بشأن بيع رقائق بلاكويل المتطورة التي تنتجها الشركة للصين.

وتتبوأ بلاكويل حاليا الريادة بين رقائق الذكاء الاصطناعي التي تنتجها إنفيديا وتمنع إدارة بيعها للصين حتى الآن خوفا من أن تفيد الجيش الصيني وصناعة الذكاء الاصطناعي في بكين.





وكان هناك تكهنات الأسبوع الماضي بأن المحادثات بين الرئيس الأميركي والرئيس الصيني شي جين بينغ في الجنوبية قد تفضي إلى اتفاق يسمح ببيع نسخة مصغرة من بلاكويل في ، لكن لم تظهر حتى الآن أي بوادر على اتفاق.





وقال هوانغ عقب وصوله إلى مدينة تاينان في زيارته العامة الرابعة إلى تايوان هذا العام "لا نخطط حاليا لشحن أي شيء إلى الصين".





وأضاف: "الأمر متروك للصين لتحديد موعد عودة منتجات إنفيديا إلى السوق ، وأتطلع إلى تغيير سياستها".





وسمحت لإنفيديا ببيع شريحة إتش20 في الصين، لكن هوانغ قال مرارا خلال الشهر الماضي إن الصين لا تريد إنفيديا في البلاد، وبالتالي فإن حصتها في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة هي صفر.



وقال في تصريحات تضمنها بث مباشر لشبكة فورموزا التلفزيونية الإخبارية التايوانية إنه في تايوان لزيارة شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة (تي.إس.إم.سي) التي ترتبط مع إنفيديا بشراكة طويلة الأمد والمشاركة في اليوم الرياضي للشركة.





وأضاف: "العمل قوي للغاية. لذا عدت لتشجيع أصدقائي في تي.إس.إم.سي".