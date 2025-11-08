بـ4 مليارات يورو.. الصين تطرح سندات سيادية هذا الشهر



Advertisement

قالت في بيان إن مزيداً من التفاصيل سيُعلَن عنها قبيل تنفيذ الصفقة، المقرر طرحها خلال الأسبوع الذي يبدأ في 17 تشرين الثاني، مضيفة أن السندات ستُدرج في . كشفت عن خطط لبيع سندات حكومية مقوّمة باليورو تصل قيمتها إلى 4 مليارات (4.6 مليار دولار) في وقت لاحق من الشهر الجاري، بعد أيام فقط من إصدار ديون دولارية بقيمة 4 مليارات دولار.قالت في بيان إن مزيداً من التفاصيل سيُعلَن عنها قبيل تنفيذ الصفقة، المقرر طرحها خلال الأسبوع الذي يبدأ في 17 تشرين الثاني، مضيفة أن السندات ستُدرج في .

تمثل هذه الخطوة أول إصدار للصين بالعملة الأوروبية الموحدة منذ أكثر من عام، وفقاً لبيانات جمعتها " "، وتأتي بعد طرح سندات بقيمة 4 مليارات دولار حظيت بطلبات من المستثمرين بلغت 118.2 مليار دولار.



أُدرجت هذه السندات في ، وجاءت وسط انتعاش تدريجي في إصدارات السندات الدولارية للشركات ، بعد أزمة العقارات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية الذي تسبب في تراجع كبير للإصدارات.



ستُخصّص حصيلة بيع السندات الدولارية لأغراض حكومية عامة، في وقت تسعى السلطات إلى تطوير منحنى عائدات أعمق يمكن استخدامه كمعيار تسعيري للشركات الصينية.